Đại tướng Phan Văn Giang: Dự kiến tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế năm 2026

(VTC News) -

Thông tin trên được Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng đề cập khi phát biểu tại phiên toàn thể 1 của Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 12 với chủ đề "Xây dựng hệ thống quản trị an ninh toàn cầu công bằng và hợp lý", diễn ra ngày 18/9 tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Bộ Quốc phòng)

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ hai 2024 được tổ chức dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, mang thông điệp "Hòa bình, hợp tác, cùng phát triển" rất thành công nhờ sự ủng hộ, tham dự đông đảo của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các đối tác công nghiệp quốc phòng từ các nước.

"Nhân dịp này, tôi thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam bày tỏ cảm ơn chân thành về sự ủng hộ, tham dự đó. Trân trọng thông báo với các quý vị, Bộ Quốc phòng Việt Nam dự kiến tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế lần thứ ba vào năm 2026. Rất mong bạn bè quốc tế, các nước, các quý vị tiếp tục quan tâm, ủng hộ", Đại tướng Phan Văn Giang nói.

Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng chúng ta đang sống trong thời đại đặc biệt: Một kỷ nguyên đầy biến động nhưng cũng tràn đầy cơ hội.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, để xây dựng hệ thống quản trị an ninh toàn cầu công bằng và hợp lý không thể thiếu vai trò của chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc phòng thực chất.

"Chỉ khi các quốc gia cùng ngồi lại với nhau, cùng tôn trọng luật lệ chung, cùng chia sẻ trách nhiệm, thì những nguyên tắc cơ bản mới có thể biến thành hiện thực. Trong bối cảnh các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đang ngày càng đan xen, chủ nghĩa đa phương không chỉ là một lựa chọn, mà là con đường tất yếu để duy trì hòa bình và ổn định. Hợp tác quốc phòng, với tinh thần minh bạch, tự vệ và vì lợi ích chung, sẽ trở thành cầu nối quan trọng giữa nguyên tắc và hành động", Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, Việt Nam ủng hộ chủ nghĩa đa phương dựa trên nền tảng của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bao trùm, bình đẳng, lấy người dân làm trung tâm, vì lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.

Đây không chỉ là phương thức hợp tác, mà còn là nền tảng giúp các quốc gia cùng chung sống hòa bình, cùng phát triển thịnh vượng trong một thế giới ngày càng gắn kết và phức tạp.

"Là một quốc gia yêu chuộng hòa bình, Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc giá trị của hợp tác quốc tế và tinh thần đoàn kết toàn cầu. Tinh thần đó đã được cụ thể hóa trong nhiều chủ trương và quyết sách lớn của Việt Nam", Đại tướng khẳng định.

Nhìn nhận trong bối cảnh đầy biến động hiện nay, việc duy trì và tăng cường chủ nghĩa đa phương là yếu tố tiên quyết, sống còn để giải quyết các thách thức mang tính toàn cầu mà không một quốc gia riêng lẻ nào có thể ứng phó hiệu quả nếu đứng một mình.

Đại tướng Phan Văn Giang cần kiên trì đề cao chủ nghĩa đa phương để bảo đảm một cấu trúc an ninh toàn cầu dựa trên các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị, không can thiệp vào công việc nội bộ và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Bên cạnh đó, thúc đẩy hợp tác thực chất trong các vấn đề có tính toàn cầu, nhất là lĩnh vực an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, an ninh mạng, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, trí tuệ nhân tạo, chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia; hiện đại hóa các thể chế đa phương, thúc đẩy cải cách Liên hợp quốc, nhất là Hội đồng Bảo an, để bảo đảm năng lực ứng phó kịp thời với mọi cuộc khủng hoảng trên phạm vi toàn cầu, và bảo đảm tiếng nói của các nước nhỏ và các quốc gia đang phát triển được lắng nghe một cách đầy đủ trong các diễn đàn toàn cầu.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng chỉ rõ việc tăng cường đối thoại, hiểu biết lẫn nhau, chia sẻ trách nhiệm giữa các cường quốc, cũng như giữa các nước lớn với các nước đang phát triển, giữa các nền văn minh và hệ tư tưởng, để cùng tạo lập một tương lai chung - nơi khác biệt không phải là mâu thuẫn, mà là cơ hội để thu hẹp khác biệt và bổ trợ cho nhau.

Các quốc gia, các tổ chức quốc tế cần cam kết mạnh mẽ, hành động quyết liệt để hợp tác cùng nhau chung tay xây dựng một cơ chế mở, dung nạp, nhất là cơ chế đối thoại, tham vấn quốc phòng - an ninh - ngoại giao với hình thức linh hoạt.

"Để những định hướng trên trở thành hiện thực, chúng ta cần một nền tảng bền vững, được tôn trọng rộng rãi và có giá trị phổ quát - đó chính là luật pháp quốc tế. Việt Nam cam kết tiếp tục là một đối tác tin cậy, là thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, cùng đóng góp cho nỗ lực chung xây dựng một trật tự quốc tế dựa trên luật pháp, công bằng và bền vững", Đại tướng Phan Văn Giang nói.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại phiên toàn thể. (Ảnh: Bộ Quốc phòng)

Trước đó, phát biểu khai mạc diễn đàn, Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cho biết, Trung Quốc mong muốn đóng góp xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho nền văn minh nhân loại.

Trong bối cảnh nhân loại đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, việc tôn trọng lịch sử, hướng tới tương lai hòa bình và cùng phát triển theo xu thế của thời đại là điều hết sức cần thiết.

Theo Thượng tướng Đổng Quân, Quân đội Trung Quốc sẵn sàng đối thoại, hợp tác với các bên để tìm kiếm những giải pháp lâu dài, vì hòa bình, an ninh, ổn định và tiến bộ của khu vực cũng như thế giới. Hiện nay, hòa bình vẫn là xu thế chủ đạo của thời đại, song thế giới vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức an ninh phức tạp. Trong bối cảnh đó, quân đội đóng vai trò là một trong những trụ cột quan trọng để bảo vệ hòa bình và công lý.

Tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc đề xuất 4 định hướng lớn: duy trì các giá trị lịch sử; cải cách và hoàn thiện hệ thống quản trị toàn cầu; bảo vệ hòa bình và công lý; củng cố hòa bình thông qua hành động thực chất.