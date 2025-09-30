Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII

(VTC News) -

Sáng 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: QĐND)

Cùng dự Đại hội có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đại hội diễn ra từ chiều 29/9 đến sáng 2/10, với sự tham dự của 450 đại biểu ưu tú đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí, niềm tin, nguyện vọng của hơn 27 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ Quân đội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan gian trưng bày tại Đại hội. (Ảnh: QĐND)

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Kiên định - Đột phá - Phát triển", Đại hội sẽ thực hiện 3 nhiệm vụ.

Gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2025-2030; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu dự đại hội thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: QĐND)

Các văn kiện trình Đại hội gồm: Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương; Báo cáo kiểm điểm của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; Dự thảo Nghị quyết Đại hội; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội; Dự thảo Chương trình làm việc của Đại hội.