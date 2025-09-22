Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự và chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII

(VTC News) -

Chiều 22/9, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo giới thiệu về Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam).

Phát biểu tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam) cho biết, Đại hội diễn ra từ chiều 29/9 đến sáng 2/10; phiên trù bị 0,5 ngày (29/9), phiên chính thức 2,5 ngày.

Dự Đại hội có 450 đại biểu, trong đó có 20 đại biểu đương nhiên và 430 đại biểu được bầu từ Đại hội của 56 đảng bộ trực thuộc Quân ủy Trung ương.

"Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương sẽ tham dự và phát biểu tại Đại hội", Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy nói.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Kiên định - Đột phá - Phát triển", Đại hội sẽ thực hiện 3 nhiệm vụ.

Gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2025-2030; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội có chủ đề: "Phát huy truyền thống Quân đội anh hùng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao sức mạnh quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần xây dựng đất nước hòa bình. giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".

Các văn kiện trình Đại hội gồm: Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương; Báo cáo kiểm điểm của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; Dự thảo Nghị quyết Đại hội; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội; Dự thảo Chương trình làm việc của Đại hội.

Trong khuôn khổ Đại hội, Quân đội tổ chức trưng bày gần 700 hình ảnh, tài liệu, hiện vật, sản phẩm, công trình chào mừng Đại hội ở sảnh hội trường và không gian bên ngoài Hội trường Bộ Quốc phòng, với sự tham gia của các đơn vị như: Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Binh chủng Thông tin liên lạc, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Thư viện Quân đội, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.