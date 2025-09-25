Tổng Bí thư: Kiên quyết ngăn chặn, loại bỏ mọi chi phối của lợi ích nhóm đến Quốc hội

(VTC News) -

Nội dung trên được Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt khi phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra sáng 25/9.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư cho biết, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với hai mục tiêu 100 năm đặt ra rất cao, đòi hỏi chúng ta phải rất nỗ lực, cố gắng và phải có những chủ trương, quyết sách đột phá để phát triển với tốc độ nhanh, tăng trưởng GDP phải đạt liên tục 2 con số, nhưng vẫn phải bảo đảm bền vững.

Trong khi đó, tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp; thời cơ và thách thức đan xen. Các nước trên thế giới đều tập trung cho mục tiêu phát triển, không chờ đợi chúng ta.

"Đây là giai đoạn bước ngoặt, là cơ hội lịch sử để đất nước vươn mình, nếu chậm chân là chúng ta sẽ bị tụt hậu", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư cho rằng, tình hình trên đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ rất lớn đối với công tác của Quốc hội, đặc biệt là nhiệm vụ hoàn thiện thể chế với yêu cầu biến cải cách thể chế thành lợi thế cạnh tranh, thành động lực phát triển.

Hai yêu cầu cụ thể được Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra là nâng cao tính Nhân dân trong mọi hoạt động của Quốc hội và nâng cao tính Đảng trong hoạt động của Quốc hội.

Tổng Bí thư gợi mở 4 định hướng công tác trọng tâm để Đại hội thảo luận, làm rõ, bổ sung, hoàn thiện thêm, thống nhất thực hiện. Trước hết, cần tiếp tục đổi mới tư duy, tập trung lãnh đạo Quốc hội thực hiện tốt 3 chức năng quan trọng, nhất là lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Về lập pháp, theo Tổng Bí thư, xác định đây là công tác "đột phá của đột phá", không chỉ dừng lại ở việc khắc phục chồng chéo, mâu thuẫn, điểm nghẽn, mà còn phải đi trước, mở đường, dẫn dắt cho phát triển của đất nước, khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức lao động, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, nâng cao năng lực hội nhập, phát triển khu vực tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Đặc biệt, chú trọng những lĩnh vực mới như pháp luật về kinh tế số, tài sản số, dữ liệu, năng lượng tái tạo, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, môi trường, biến đổi khí hậu, quốc phòng - an ninh phi truyền thống…

Đồng thời, phải cảnh giác, kiên quyết phòng chống tác động tiêu cực của lợi ích nhóm, của sự hướng lái chính sách bởi các thế lực thù địch hay vận động thiếu minh bạch, bảo đảm mọi đạo luật đều xuất phát từ lợi ích quốc gia - dân tộc và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Về giám sát tối cao, Tổng Bí thư lưu ý, trong giai đoạn mới, giám sát tối cao phải thật sự đi vào chiều sâu, tập trung vào những vấn đề bức thiết nhất như quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, phòng chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ quyền con người, quyền công dân...

Trong công tác giám sát, không chỉ "nghe báo cáo" mà phải đi thực tế, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, với đối tượng chịu tác động của chính sách; quan trọng hơn, phải truy đến cùng trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, bảo đảm các kiến nghị sau giám sát được thực hiện nghiêm, có chế tài rõ ràng; kết hợp phương thức truyền thống với công cụ công nghệ số để nâng cao hiệu quả giám sát.

Về quyết định các vấn đề quan trọng, Tổng Bí thư nêu rõ, mỗi nghị quyết, mỗi quyết định của Quốc hội không chỉ tác động tức thời đến kinh tế - xã hội, đến quốc phòng, an ninh, đến đời sống của hàng triệu người dân hôm nay, mà còn in dấu lâu dài vào tương lai của dân tộc.

"Vì vậy, Quốc hội cần phải thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, khách quan, công tâm khi quyết định những vấn đề hệ trọng như chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, phân bổ ngân sách quốc gia, các dự án hạ tầng trọng điểm, chính sách an sinh xã hội, chủ trương lớn về hội nhập quốc tế, hay những vấn đề liên quan đến độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ…

Mọi quyết định của Quốc hội phải thực sự đặt lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích của Nhân dân lên trên hết, trước hết, kiên quyết ngăn chặn và loại bỏ mọi sự chi phối của lợi ích nhóm, mọi tác động tiêu cực từ bên ngoài", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Nhiệm vụ trọng tâm thứ hai, theo Tổng Bí thư, cần tiếp tục nghiên cứu cải tiến, đổi mới cách thức hoạt động của Quốc hội, các cơ quan Quốc hội, bảo đảm hiệu quả, giảm tính hình thức, tăng tính thực chất.

Trọng tâm thứ ba là chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Trong đó, Tổng Bí thư lưu ý cần gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với việc nâng tầm văn hoá công vụ, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật.

Cuối cùng, Tổng Bí thư đề nghị Quốc hội tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đại biểu Quốc hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quốc hội phải tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực và uy tín, "vừa hồng vừa chuyên", có khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích chung lên trên hết.

Đại biểu Quốc hội phải thực sự là người đại diện trung thành cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, chuyên môn sâu, kỹ năng nghị trường tốt.

"Quan trọng nhất, đại biểu phải giữ mối liên hệ mật thiết, thường xuyên với cử tri, lắng nghe tâm tư, phản ánh trung thực vào nghị trường, đồng thời chịu sự giám sát của Nhân dân. Niềm tin và sự tín nhiệm của cử tri chính là thước đo cao nhất cho uy tín và trách nhiệm của đại biểu", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá", Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ Quốc hội đối với các Văn kiện trình Đại hội lần thứ 14 của Đảng.

Đại hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Quốc hội triển khai tốt việc quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung của nghị quyết, khẩn trương hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện nghị quyết, đảm bảo phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian thực hiện, thời hạn hoàn thành, tạo chuyển biến mạnh mẽ ngay từ đầu nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh định hướng đổi mới mạnh mẽ tư duy, hành động quyết liệt, thực hiện tốt công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; tiếp tục đồng hành thực chất, hiệu quả cùng Chính phủ, góp phần đưa nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.