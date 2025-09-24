Chủ tịch Quốc hội: Rà soát, lựa chọn cán bộ không có tư duy nhiệm kỳ

(VTC News) -

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh nội dung trên khi phát biểu kết thúc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra sáng 24/9.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: Phạm Thắng)

Nêu rõ yêu cầu xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng lãnh đạo toàn diện là điều kiện tiên quyết cho thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.

Đề cập công tác cán bộ, Chủ tịch Quốc hội cho biết, đây là "then chốt của then chốt". Cán bộ phải có đủ tâm, đủ tầm, đủ đức, đủ tài, đủ sức và phải nhiệt huyết với công việc, với cách mạng.

"Do đó, Đảng bộ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, Kiểm toán Nhà nước cũng phải rà soát, chọn cán bộ 'có lên, có xuống, có vào, có ra', cán bộ không có tư duy nhiệm kỳ, không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phải quyết đoán, quyết liệt, quyết tâm và bằng quyết làm để có sản phẩm cụ thể", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tự hào về vị thế, tầm vóc và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới đang phải đối mặt với tình hình xung đột, phức tạp, Việt Nam vẫn duy trì được chế độ chính trị ổn định. Đây là nền tảng vững chắc để nền kinh tế Việt Nam đạt được những con số ấn tượng, với GDP khoảng 500 tỷ USD và GDP bình quân đầu người khoảng 5.000 USD, nằm trong 32 nền kinh tế đang phát triển đi lên.

Điều quan trọng nữa, theo Chủ tịch Quốc hội, chúng ta bảo đảm được mục tiêu tăng trưởng, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, chăm lo an sinh xã hội. Hiện nay, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang nỗ lực phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước có thu nhập trung bình khá, đến năm 2045 trở thành nước thu nhập cao, trong đó, năm 2025, các địa phương đều phấn đấu tăng trưởng GDP trên 8%, cả nước phấn đấu tăng trưởng GDP từ 8,3-8,5%.

Trong thành tựu chung của đất nước, Chủ tịch Quốc hội cho biết, có sự đóng góp quan trọng của Đảng bộ Quốc hội, Quốc hội. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ Quốc hội lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tổ chức thành công Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Kỳ họp thường kỳ thứ 9.

"Qua đó, Quốc hội đã tiến hành sửa đổi, bổ sung Hiến pháp và ban hành số lượng kỷ lục các luật, nghị quyết để thể chế hóa kịp thời các chủ trương, Nghị quyết chiến lược của Trung ương, Bộ Chính trị, nhất là các chủ trương về sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp, đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, kinh tế tư nhân, xây dựng và thi hành pháp luật...", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có ý nghĩa quan trọng, định hình hoạt động mang tính chiến lược, thời đại của Quốc hội, dẫn dắt sự phát triển của đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Theo yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội, phải đặc biệt lưu ý tính Đảng trong Đảng bộ Quốc hội, phát huy dân chủ nhưng phải thống nhất, tập trung để thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng.