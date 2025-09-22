Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét công tác nhân sự

(VTC News) -

Văn phòng Quốc hội cho biết, đợt 3 phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 22-23/9, chiều 25/9, ngày 26/9 và sáng 29/9 để cho ý kiến vào 27 nội dung.

Đáng chú ý, tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét công tác nhân sự.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: quochoi.vn)

Về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 11 dự án luật, gồm: Luật Thương mại điện tử; Luật Tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi toàn diện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí); Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế.

Luật An ninh mạng (sửa đổi toàn diện Luật An ninh mạng và sửa đổi toàn diện Luật An toàn thông tin mạng thành 1 luật); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Quy hoạch (sửa đổi); Luật Viên chức (sửa đổi); Luật Giám định tư pháp (sửa đổi).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 5 nghị quyết, gồm: Nghị quyết về việc tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố, việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử ĐBQH, ứng cử đại biểu HĐND trong bầu bổ sung; Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc mẫu của HĐND tỉnh, thành phố; Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc mẫu của HĐND cấp xã, phường, đặc khu; Nghị quyết về Chương trình lập pháp năm 2026; Nghị quyết ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét 2 dự thảo: Nghị quyết liên tịch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Nghị quyết liên tịch sửa đổi, bổ sung Nghị quyết liên tịch số 72/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định chi tiết việc tiếp xúc cử tri của ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về: các báo cáo của Chính phủ, TAND Tối cao, VKSND Tối cao về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ; báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính năm 2025 (trong đó có nội dung báo cáo của TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Kiểm toán Nhà nước).

Xem xét các báo cáo của thành viên Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc phân bổ dự toán, kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022; điều chỉnh dự toán năm 2025 giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; điều chỉnh dự toán năm 2025 để phù hợp với tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương sau sắp xếp.

Dự kiến Kế hoạch kiểm toán năm 2026, báo cáo công tác năm 2025 và báo cáo công tác nhiệm kỳ của Kiểm toán Nhà nước; dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ được các đại biểu cho ý kiến.