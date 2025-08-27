Tổng Bí thư: 'Quốc hội phải dám mở đường, dám sửa đường'

(VTC News) -

Nội dung trên được Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập tại cuộc gặp mặt gần 2.000 đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, sáng 27/8.

Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: Phạm Thắng)

80 năm nhìn lại, Tổng Bí thư cho rằng, con đường phát triển của Quốc hội Việt Nam là một hành trình kiên định, sáng tạo và không ngừng đổi mới. Quốc hội luôn đồng hành cùng dân tộc, là nơi những quyết sách trọng đại thể theo ý chí và nguyện vọng của Nhân dân được thảo luận dân chủ, thông qua thận trọng, triển khai quyết liệt.

"Hôm nay, chúng ta tôn vinh Quốc hội không chỉ như một thiết chế quyền lực nhà nước cao nhất, mà trước hết là một Ngôi nhà chung của những người đại biểu Nhân dân - đã từng mang trên vai trách nhiệm nặng nề mà cao quý: lắng nghe dân, nói tiếng nói của dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của dân

Trong mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết có dấu ấn mồ hôi, công sức, trí tuệ tập thể của biết bao thế hệ đại biểu; là kết tinh của những chuyến đi cơ sở sống với Nhân dân, thở với nhịp thở của Nhân dân, những phiên thảo luận nhiều ngày, những câu chữ được cân nhắc kỹ càng để vừa đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, vừa đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, tinh gọn, sáng rõ", Tổng Bí thư nói.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, sự hiện diện của gần 2.000 đại biểu hôm nay, có nhiều mái đầu bạc trắng, những đôi mắt ấm áp ánh tương lai, đó là các bác, các anh chị, các nguyên đại biểu Quốc hội từ khóa II, khóa III tới nay, các lão thành chính là "kho báu" của ký ức nghị trường, là "thư viện sống" của lập pháp Việt Nam.

Thông tin tới các đại biểu về một số thành tựu, định hướng phát triển đất nước trong thời gian tới, Tổng Bí thư nhắc đến việc sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị, tổ chức lại không gian hành chính của đất nước để phát triển.

Sau hơn 2 tháng hoạt động, Tổng Bí thư đánh giá, các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị 3 cấp, đặc biệt là ở cấp xã, hoạt động đồng bộ, thông suốt, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của Nhân dân, phục vụ người dân tốt hơn, thuận lợi hơn. Mối liên hệ giữa Trung ương - cấp tỉnh - cấp xã đang dần hoàn thiện theo một chỉnh thể hành chính mới.

"Việc tổ chức, sắp xếp lại bộ máy đã giúp chức năng quản trị xã hội, quản trị địa phương hiệu quả hơn, thông minh hơn, cải cách hành chính mạnh mẽ và sâu rộng, sát thực tế hơn, nhân dân được phục vụ nhanh hơn, tốt hơn.

Cách tổ chức mới đã rõ người, rõ việc, phân công, phân cấp, phân quyền rõ ràng, trách nhiệm của cấp cơ sở nặng nề hơn nhưng sát dân, gần dân và thiết thực với nhu cầu của dân hơn", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Khẳng định quá trình tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại địa giới hành chính cũng tiết kiệm ngân sách, tài sản, thời gian cho Nhà nước hơn, song Tổng Bí thư cho biết điều quan trọng nhất là tạo ra một không gian, một cơ hội, một thế và lực mới cho phát triển, cho mục tiêu "cất cánh" của dân tộc.

Để phát triển nhanh, bền vững, Tổng Bí thư cho biết Bộ Chính trị đã ban hành 4 nghị quyết chiến lược thể hiện tầm nhìn dài hạn và quyết tâm tiếp tục đổi mới, hội nhập, tháo gỡ những khó khăn, rào cản để đưa đất nước phát triển.

Tổng Bí thư khái quát nội dung và ý nghĩa quan trọng của Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Về phát triển kinh tế, Tổng Bí thư cho biết quy mô GDP từ 346 tỷ USD năm 2020, xếp thứ 37 trên thế giới, dự kiến tăng lên trên 510 tỷ USD năm 2025, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 trong khu vực ASEAN.

GDP bình quân đầu người cũng gấp 1,4 lần, tăng từ 3.552 USD lên khoảng 5.000 USD. Thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người tăng từ 3.400 USD lên khoảng 4.750 USD vào năm 2025, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đây là kết quả đáng tự hào trong bối cảnh hết sức khó khăn trong giai đoạn 5 năm vừa qua.

Về quốc phòng, an ninh, Tổng Bí thư khẳng định, chưa giai đoạn nào mà Đảng và Nhà nước lại quan tâm đầu tư phát triển cho quốc phòng - an ninh như hiện nay.

Cả Quân đội và Công an đều được tổ chức lại theo hướng tinh, gọn, mạnh; thế trận quốc phòng - an ninh được bố trí phù hợp với không gian phát triển mới của đất nước. Sức mạnh quốc phòng - an ninh mạnh hơn trước rất nhiều, quân đội, công an đã làm chủ, sản xuất nhiều loại vũ khí, thiết bị hiện đại.

"Hy vọng cuộc diễu binh ngày 2/9 tới sẽ giới thiệu một phần sức mạnh của lực lượng vũ trang Nhân dân với các đồng chí", Tổng Bí thư nói.

Thông tin về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư cho biết, dự kiến diễn ra vào quý 1/2026. Trung ương đang tích cực chuẩn bị để Đại hội XIV trở thành Đại hội lịch sử, tạo dấu ấn để đưa nước ta bước vào thời kỳ phát triển giàu mạnh, phát triển bền vững, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Điểm mới trong Đại hội XIV, theo Tổng Bí thư, sẽ tích hợp 3 Văn kiện Đại hội, gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo kinh tế xã hội; Báo cáo công tác xây dựng đảng, thành một báo cáo tổng hợp với tên gọi "Báo cáo chính trị". Đại hội cũng sẽ thông qua "Chương trình hành động" cho cả nhiệm kỳ.

"Về nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, chủ trương của Đảng là phải đặc biệt coi trọng chất lượng của đội ngũ Ủy viên Trung ương khóa XIV; có số lượng, cơ cấu phù hợp để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện, chú ý tăng cường Ủy viên Trung ương Đảng ở những vị trí, địa bàn, lĩnh vực quan trọng được ưu tiên", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư cho biết, tỷ lệ Ủy viên Trung ương Đảng (cả chính thức và dự khuyết) dự kiến cán bộ trẻ dưới 47 tuổi khoảng trên 10%; cán bộ nữ khoảng 10-12%; cán bộ người dân tộc thiểu số khoảng 10-12%.

"Những đồng chí được lựa chọn phải thật sự tiêu biểu, trong sạch, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh lợi ích cá nhân vì cái chung, đặt lợi ích tập thể, lợi ích Nhân dân, lợi ích quốc gia lên trên hết, là người có uy tín trong Đảng và được Nhân dân tín nhiệm", Tổng Bí thư nói.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự cuộc gặp mặt. (Ảnh: Phạm Thắng)

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là dịp để ôn lại quá khứ và chiếu rọi tương lai.

Từ khát vọng độc lập đến khát vọng hùng cường, từ chân lý "Không có gì quý hơn độc lập tự do" đến mục tiêu phấn đấu "Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc, sánh vai các cường quốc năm châu", chúng ta đang đi trên một hành trình nối dài khát vọng.

"Trên hành trình đó, Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế; phải dám mở đường, dám sửa đường, dám quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa từng có tiền lệ", Tổng Bí thư lưu ý.

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược gay gắt, biến đổi khí hậu phức tạp, khoa học, công nghệ bứt phá, Tổng Bí thư nhấn mạnh chúng ta không thể "đi sau, về muộn", chúng ta phải "đi cùng thời đại", thậm chí "đi tắt đón đầu", "đi trước mở đường" ở những lĩnh vực đặc thù.

Bên cạnh đó, theo Tổng Bí thư, chúng ta phải lấy khoa học công nghệ, tinh thần, trí tuệ Việt Nam nền tảng, làm "đột phá khẩu", phải tập trung phát triển dữ liệu mở; Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; năng lượng tái tạo và công nghệ tiết kiệm năng lượng; công nghiệp bán dẫn; công nghệ sinh học; logistics thông minh; nông nghiệp xanh, tuần hoàn; du lịch chất lượng cao; y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Tổng Bí thư tin tưởng các nguyên đại biểu Quốc hội dù đã nghỉ hưu, chuyển công tác, sẽ tiếp tục đồng hành, tiếp tục góp trí, góp tâm, góp kế, góp công với Quốc hội, với Đảng, với Nhân dân, để trí tuệ, uy tín, trải nghiệm của các nguyên đại biểu được truyền lửa cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: Phạm Thắng)

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhận định, bước vào giai đoạn mới, đất nước ta đang đứng trước những thời cơ và vận hội lớn, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức.

"Quốc hội sẽ tiếp tục thực hiện các chủ trương của Đảng, lắng nghe ý kiến cử tri, Nhân dân và doanh nghiệp; đồng hành cùng Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, thực hiện hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước", Chủ tịch Quốc hội cam kết.

Đồng thời, Quốc hội sẽ phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dân chủ, đoàn kết; thể chế hóa kịp thời các Nghị quyết của Đảng, đưa chủ trương của Đảng vào thực tiễn cuộc sống.