(VTC News) -

Nội dung trên được Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng đề cập tại buổi thông báo kết quả phiên họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo), chiều 29/9.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Ông Đặng Văn Dũng cho biết, tại phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổng Bí thư nhấn mạnh, vừa qua, các cơ quan tố tụng đã đấu tranh, triệt phá nhiều vụ phạm tội có tổ chức, có sự câu kết giữa các đối tượng, các băng nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp với cán bộ thoái hóa, biến chất.

"Trong đó có cả lãnh đạo chủ chốt một số địa phương, cả cán bộ trong cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh và niềm tin của nhân dân, điển hình là các băng nhóm ở Thanh Hóa, như: Tuấn 'thần đèn', Vi 'ngộ', Mạnh 'gỗ'... liên quan đến các vi phạm trong khai thác tài nguyên, khoáng sản, đấu giá, trốn thuế, đưa, nhận, môi giới hối lộ", ông Đặng Văn Dũng nói.

Theo ông Đặng Văn Dũng, Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý tình trạng "quan - thương" câu kết để trục lợi ngày càng tinh vi, biến tướng, nguy hại hơn. Với mối quan hệ "quan chức - doanh nhân - tội phạm", các đối tượng đã thông đồng, móc ngoặc, hình thành "nhóm lợi ích" để trục lợi.

Thậm chí các đối tượng chi phối, lũng đoạn quyền lực, làm ảnh hưởng đến môi trường phát triển lành mạnh của nền kinh tế và hoạt động đúng đắn của bộ máy nhà nước. Việc nhận diện và triệt phá, xóa bỏ các mối liên hệ này là vô cùng quan trọng, chúng ta đã làm và sẽ tiếp tục làm trong thời gian tới.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết thêm, đến nay 6/11 dự án trọng điểm mà Ban Chỉ đạo giao, các cơ quan đã có phương án, lộ trình giải quyết, tháo gỡ khó khăn để đưa vào sử dụng hoặc tiếp tục triển khai.

Gồm: Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến biến đổi khí hậu; Dự án đầu tư xây dựng đoạn tuyến kết nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa - Quốc lộ 1 thành phố Thủ Đức (cũ); Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ; Dự án tòa nhà Trụ sở chính Ngân hàng Công thương Vietinbank; Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại tỉnh Hà Nam; Dự án xây dựng khu nhà ở sinh viên tại khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp.

Các cơ quan cũng tích cực chỉ đạo hoàn thành việc rà soát và xử lý đối với 10.971 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.

Thanh tra Chính phủ đã tổ chức rà soát, phân loại, thanh tra, chỉ đạo thanh tra đối với 563 dự án, công trình có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.