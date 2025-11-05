'Mưa đỏ' đối đầu 'Địa đạo' trên đường đua đến Bông sen vàng tại LHP Việt Nam

(VTC News) -

Ngày 5/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) họp báo công bố Liên hoan Phim (LHP) Việt Nam lần thứ XXIV. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 21-25/11 tại TP.HCM, với nhiều đổi mới cả về quy mô lẫn cách tổ chức.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường cho biết, kỳ LHP này có số lượng phim gửi tham dự kỷ lục: 203 tác phẩm, gồm 30 phim truyện, 120 phim tài liệu, 21 phim khoa học và 32 phim hoạt hình. Hội đồng chọn 87 phim vào vòng dự thi chính thức.

Tâm điểm của LHP năm nay vẫn là hạng mục Phim truyện điện ảnh dự thi, nơi quy tụ 16 tác phẩm được tuyển chọn từ 30 phim gửi về. Trong số này, Mưa đỏ và Địa đạo là hai cái tên được chú ý khi cùng tranh giải Bông Sen Vàng. Ngoài ra, nhiều tác phẩm ăn khách trong năm qua cũng góp mặt, hứa hẹn tạo nên “đường đua” sôi động giữa dòng phim nghệ thuật và thương mại.

Theo Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, tiêu chí tuyển chọn năm nay giữ ở mức dưới 50% tổng số phim gửi về, nhằm đảm bảo chọn ra những tác phẩm có chất lượng nghệ thuật và giá trị nội dung nổi bật nhất.

LHP Việt Nam lần thứ XXIV sẽ trao Bông Sen Vàng, Bông Sen Bạc và Giải của Ban Giám khảo cho các thể loại: phim truyện điện ảnh, tài liệu, khoa học và hoạt hình. Ngoài ra, còn có giải Kỹ xảo điện ảnh xuất sắc cùng các giải cá nhân cho đạo diễn, biên kịch, diễn viên, quay phim, họa sĩ, âm thanh, âm nhạc.

UBND TP.HCM cũng sẽ trao Bằng khen cho bộ phim có bối cảnh quay tại thành phố, nhằm khuyến khích các đoàn phim gắn bó với địa phương.

Đặc biệt, năm nay còn có 3 bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL dành cho: Đơn vị phát hành nhiều phim Việt nhất giữa hai kỳ LHP. Cá nhân người Việt có đóng góp đặc biệt cho điện ảnh Việt. Cá nhân người nước ngoài có đóng góp cho sự phát triển của nền điện ảnh Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông thông tin về LHP Việt Nam lần thứ XXIV.

BTC cũng công bố Tuần phim chào mừng LHP, diễn ra từ ngày 15–20/11 tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, với loạt phim nổi bật như Vầng trăng thơ ấu, Đào, phở và piano, Ngã ba Đồng Lộc, Hà Nội 12 ngày đêm, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh... Đáng chú ý, Mưa đỏ sẽ được trình chiếu tại 9 địa phương, từ Hà Nội đến Cần Thơ, nhằm lan tỏa tinh thần yêu nước và niềm tự hào về điện ảnh Việt.

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV được kỳ vọng không chỉ là nơi tôn vinh những tác phẩm điện ảnh xuất sắc, mà còn là dịp để nghệ sĩ, nhà sản xuất, đạo diễn và khán giả cùng nhìn lại hành trình phát triển của điện ảnh Việt – giàu bản sắc, sáng tạo và đang từng bước hội nhập với thế giới.

Lễ Khai mạc sẽ diễn ra lúc 20h ngày 21/11 tại khuôn viên Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập) và được truyền hình trực tiếp trên VTV2. Lễ Bế mạc và Trao giải sẽ tổ chức vào tối 25/11, truyền hình trực tiếp trên VTV9.