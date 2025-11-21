Dàn diễn viên 'Mưa đỏ' xúc động tại buổi chiếu mở màn LHP Việt Nam lần thứ 24

(VTC News) -

Chiều 21/11, trong khuôn khổ Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ 24 diễn ra tại TP.HCM, phim Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền được chọn làm phim chiếu khai mạc.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đặng Trần Cường – Cục trưởng Cục Điện ảnh – nhấn mạnh vai trò quan trọng của buổi chiếu phim mở màn. Ông cho biết tác phẩm được lựa chọn không chỉ đại diện cho tinh thần của đêm khai mạc mà còn phản ánh định hướng và kỳ vọng của LHP năm nay.

Sau buổi chiếu, khán giả đã có dịp giao lưu cùng đạo diễn và dàn diễn viên chính. Đạo diễn Đặng Thái Huyền xúc động chia sẻ niềm tự hào khi Mưa đỏ được chọn chiếu mở màn LHP Việt Nam lần thứ 24 và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ nhiều khán giả trẻ.

Đoàn làm phim "Mưa đỏ" giao lưu tại buổi chiếu mở màn LHP Việt Nam lần thứ 24.

Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng chia sẻ rằng cảm xúc của anh giống như ngày phim mới ra mắt chính thức, bởi tình cảm lớn mà mọi người dành cho phim và bản thân.

"Khi bước vào khán phòng chiếu phim, nhìn thấy khán giả đông kín, đặc biệt là các bạn trẻ nhiệt tình chào đón, mọi mệt mỏi, vất vả suốt thời gian thực hiện phim như tan biến.

Tôi và ê-kíp làm phim cảm thấy tất cả công sức đã được đền đáp xứng đáng bằng tình cảm của khán giả. Cảm ơn tất cả các khán giả đã ủng hộ phim đến tận ngày hôm nay", đạo diễn Đặng Thái Huyền tâm sự.

Trong niềm vui xúc động, diễn viên Nguyễn Phương Nam tiết lộ chính rạp này là nơi lần đầu tiên Mưa đỏ chào sân tại TP.HCM, khiến anh không khỏi bồi hồi và gửi lời cảm ơn chân thành đến khán giả đã ủng hộ bộ phim.

Diễn viên trẻ Trần Gia Huy bày tỏ tình yêu với dự án bằng câu nói giản dị nhưng đầy ý nghĩa: “Đối với em, Mưa đỏ luôn ở trong tim”.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn cảm ơn những người đã xem Mưa đỏ nhiều lần trong suốt 3 tháng phim công chiếu và giúp phim đạt doanh thu cao. Anh hy vọng Mưa đỏ sẽ còn sống lâu hơn nữa trong lòng khán giả.

Dàn diễn viên hạnh phúc vì nhận được nhiều tình cảm của khán giả.

Phim Mưa đỏ kể về 81 ngày đêm khốc liệt, bám trụ tại thành cổ Quảng Trị của quân giải phóng, trực tiếp đóng góp vào việc ký thành công hiệp định Paris sau 5 năm đàm phán. Phim do Điện ảnh Quân đội Nhân dân thực hiện, hướng đến dịp kỷ niệm lớn của đất nước - 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Phim đạt doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam với tổng doanh thu là 714 tỷ đồng.

Bên cạnh Mưa đỏ, LHP năm nay sẽ tiếp tục phục vụ khán giả miễn phí tại ba cụm rạp lớn khác ở TP.HCM là Galaxy Park Mall, CGV Hùng Vương Plaza và Cinestar Hai Bà Trưng.

Trong 5 ngày diễn ra, ngoài các buổi chiếu phim, sẽ có các hoạt động như chiếu phim miễn phí tại 3 cụm rạp lớn ở TP.HCM, hội thảo chuyên đề về phát triển ngành điện ảnh và triển lãm ảnh "Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn Điện ảnh"...

Lễ bế mạc sẽ diễn ra vào tối 25/11 tại Nhà hát Quân Đội.