Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 phát miễn phí 1.500 vé dự khai mạc

(VTC News) -

Chiều 20/11, Ban tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 đã tổ chức họp báo về khai mạc sự kiện. Liên hoan phim năm nay mang chủ đề “Điện ảnh Việt Nam - Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới".

Liên hoan Phim Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND TP.HCM chỉ đạo; Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM và các đơn vị liên quan tổ chức.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Đồng Trưởng ban Tổ chức – cho biết lần đầu tiên sẽ phát hành 1.500 vé mời để khán giả tham dự lễ khai mạc. Việc phát vé bắt đầu từ 10h ngày 21/11 tại Hội trường Thống Nhất.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phát biểu.

Theo Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Tạ Quang Đông, việc phát vé mời là cách kêu gọi công chúng quan tâm hơn đến Liên hoan Phim, đồng thời tạo tiền đề hình thành lớp khán giả yêu thích điện ảnh Việt.

Thứ trưởng cũng cho biết, một trong những điểm đặc biệt của năm nay là nâng tầm sự kiện với nhiều hoạt động mới.

Theo ông Đông, năm nay, LHP sẽ trao giải thưởng đặc biệt, bao gồm bằng khen của Bộ VH-TT&DL cho những cá nhân và tập thể có đóng góp nổi bật trong việc quảng bá phim Việt Nam.

Ban tổ chức cũng mời lãnh đạo các thành phố lớn để thảo luận về sự phát triển điện ảnh Việt Nam, cơ sở hạ tầng và các chính sách ưu đãi thu hút sản xuất phim. Lễ khai mạc sẽ kết hợp với việc trao chứng nhận "Thành phố Sáng tạo về Điện ảnh" cho TP.HCM.

Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL chia sẻ.

Ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam, cho biết LHP năm nay không chỉ tôn vinh các tác phẩm điện ảnh tiêu biểu mà còn là dịp để nhìn lại sự phát triển của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn 2023-2025, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Đồng thời, đây cũng là dịp kỷ niệm 50 năm Liên hoan phim Việt Nam (1970-2025), ghi nhận sự trưởng thành mạnh mẽ của ngành điện ảnh cách mạng Việt Nam.