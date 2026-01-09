Ông Trump không có ý định 'ân xá' cho Tổng thống Maduro

(VTC News) -

Theo tờ báo này, trong cuộc phỏng vấn với Tổng thống Mỹ, các nhà báo hỏi về khả năng ân xá cho một số cá nhân đang bị buộc tội ở Mỹ, bao gồm cả ông Maduro. Ông Trump nói rõ rằng ông "không có ý định ân xá" cho những người được đề cập.

Ông Trump không có ý định "ân xá" cho ông Maduro, theo New York Times.

Ngày 3/1, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil Pinto cho biết Mỹ đã tấn công các cơ sở dân sự và quân sự ở Caracas, gọi hành động của Washington là hành động gây hấn quân sự. Tình trạng khẩn cấp được tuyên bố ở Venezuela. Sau đó, ông Trump xác nhận các cuộc tấn công và tuyên bố rằng ông Maduro và vợ ông đã bị bắt giữ và đưa đi khỏi nước này. Họ được chuyển đến một cơ sở giam giữ ở Brooklyn, miền nam New York.

Ngày 5/1, ông Maduro và vợ ông ra tòa án liên bang khu vực phía Nam New York. Các nhà chức trách Mỹ cáo buộc họ có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy. Các bị cáo tuyên bố không nhận tội.

Trong khi đó, tờ Financial Times đưa tin rằng Mỹ có thể sớm công nhận chính phủ hiện tại ở Caracas để khuyến khích đầu tư vào nước này. Tờ báo cho biết việc Washington ngần ngại chính thức công nhận chính phủ hợp pháp có thể tạo ra rủi ro pháp lý cho các công ty dầu khí muốn ký hợp đồng với chính quyền mới.

Trong một diễn biến khác, các cố vấn Nhà Trắng gặp các phái viên từ Đan Mạch và Greenland tại Washington. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tuyên bố về khả năng thiết lập quyền kiểm soát đối với vùng lãnh thổ tự trị của vương quốc Đan Mạch.

Đại sứ Đan Mạch, Jesper Møller Sorensen, và Jacob Isbosethsen, quan chức phụ trách Greenland tại Mỹ, gặp các đại diện của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, theo báo cáo. Sorensen và Isbosethsen cũng gặp một loạt các nhà lập pháp Mỹ, báo cáo cho biết thêm.

Ngày 3/1, ông Trump nói với tạp chí The Atlantic rằng Mỹ "hoàn toàn" cần Greenland, tuyên bố hòn đảo này "bị bao vây bởi các tàu Nga và Trung Quốc". Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen kêu gọi ông Trump ngừng đe dọa Greenland.