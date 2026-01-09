Cách em 1 milimet tập 38: Biên nhận tin dữ ngay khi chuẩn bị đi cầu hôn

(VTC News) -

Trích đoạn "Cách em 1 milimet" tâp 38.

Ở tập trước, Bách (Huỳnh Anh) lấy lại toàn bộ trí nhớ sau cú va chạm xe hơi. Bách tìm tới gặp Tú (Quỳnh Châu) nhưng cô không còn muốn quay lại, không còn muốn "là trái đất xoay xung quanh mặt trời, như gần 20 năm qua cô vẫn thế".

Mặc dù sợ Bách ra đi mãi mãi giống như Quyên nhưng khi Bách tỉnh lại với toàn bộ ký ức thời thơ bé, dù rất gần nhưng không thể kéo Tú trở lại. Tú nói sự xa lạ giữa cô với Bách cũng tốt với cô, nó mang đến cho cô sự nhẹ nhõm, thoải mái và cả sự tự do.

Trong Cách em 1 milimet tập 38 lên sóng tối nay, Đức (Trọng Lân) tới nhà gặp Bách để nói chuyện sau khi "đầu đã cài lại win". Trước thắc mắc của Đức về lý do không gặp mình, Bách thừa nhận tưởng rằng Đức không còn muốn gặp lại anh.

"Lúc anh mù quáng, lạnh lùng, em từng muốn đá đít anh. Anh thậm chí còn làm chị Tú của em tổn thương. Nhưng biết làm sao bây giờ khi ngày xưa ở Đại bản doanh, có người từng nhận thằng em này là em trai", Đức nói với Bách.

Đức quyết định tha lỗi cho Bách.

Ở một diễn biến khác, Biên (Hoàng Long) đang hân hoan chuẩn bị đi gặp gia đình vợ tương lai, quyết định cầu hôn Thư (Khánh Chi) thì một cuộc điện thoại quan trọng gọi tới. Trong cuộc gọi, chú Vỹ báo tin Mỹ Vân bị bắt có mà người làm ra sự việc này không ai khác chính là bố Biên.

Đứng trước tình thế không biết phải làm sao, Biên cuối cùng vẫn phải chọn đến chỗ bố để giải cứu Mỹ Vân. Trong khi đó ở nơi hẹn, Thư đang rất lo lắng vì mãi chưa thấy bạn trai xuất hiện. Liệu Biên có lỡ hẹn cuộc gặp đặc biệt với bố con Thư hay không?

Biên nhận tin dữ ngay khi chuẩn bị đi cầu hôn.

Tuyến nhân vật của vợ chồng Nghiêm và Ngân cũng bắt đầu có những tình huống mới. Khi đi làm về thấy Tú đang ngồi nói chuyện với Ngân, Nghiêm ra vẻ rất quan tâm đến vợ. Chẳng những thế sau khi nghe lén được vài thông tin về OEC mà Tú trao đổi, Nghiêm liền báo tin ngay cho người bạn để lên kế hoạch "úp bô" vợ mình.

Tập 38 phim Cách em 1 milimet sẽ được phát sóng vào 20h ngày 9/1 trên kênh VTV3.