Giá vàng hôm nay 9/1: Hồi phục nhẹ

(VTC News) -

Giá vàng thế giới tiếp tục hồi phục do lo ngại căng thẳng địa chính trị gia tăng và nhiều dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải cắt giảm lãi suất cho đến năm 2026.

Theo các nhà đầu tư, thị trường lao động Mỹ suy yếu, với số lượng vị trí việc làm trống giảm mạnh hơn dự kiến trong tháng trước.

Số vị trí việc làm trống trong tháng 12, một thước đo nhu cầu lao động, đã giảm xuống 7,15 triệu, so với mức 7,23 triệu của tháng 11. Dữ liệu này yếu hơn kỳ vọng, khi các nhà kinh tế dự báo số vị trí trống sẽ tăng lên 7,61 triệu. Số lượng việc làm đang tuyển dụng đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021. Trong khi đó, số lượng và tỷ lệ tuyển dụng hầu như không thay đổi, lần lượt ở mức 5,1 triệu và 3,2%.

Điều này sẽ buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải cắt giảm lãi suất cho đến năm 2026.

HSBC cũng nâng dự báo giá vàng bình quân năm 2027 lên mức 4.625 USD/ounce từ mức 3.950 USD, điều chỉnh dự báo năm 2028 lên mức 4.700 USD từ mức 3.630 USD và lần đầu đưa ra dự báo giá bình quân năm 2029 ở mức 4.775 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay hồi phục nhẹ. (Ảnh: Minh Đức).

Các nhà phân tích cho rằng, giá vàng sẽ giảm nếu rủi ro địa chính trị dịu đi, hoặc nếu Fed dừng chu kỳ cắt giảm lãi suất, đồng thời nhận định giao dịch vàng nhiều khả năng sẽ biến động mạnh trong năm 2026.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 9/1, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 155,2 triệu đồng/lượng (mua) - 157,2 triệu đồng/lượng (bán), giảm 900.000 đồng /lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 153 triệu đồng/lượng (mua) và 156 triệu đồng/lượng (bán), giảm 500.000 đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết ở ngưỡng 15,17 - 15,52 triệu đồng/chỉ (mua - bán), giá vàng nhẫn được niêm yết ở ngưỡng 15,48 - 15,78 triệu đồng/chỉ (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.477 USD/ounce, tăng 16 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Theo các nhà phân tích của CME Group, trong khi các lực đẩy theo chu kỳ đã đưa giá vàng lên những mức đỉnh cao nhất mọi thời đại trong năm 2025, triển vọng của kim loại quý trong năm nay sẽ phụ thuộc vào sự thay đổi trong mối tương quan giữa các loại tài sản và các yếu tố nền tảng của thị trường vật chất.

Trong báo cáo Triển vọng về kim loại quý mới công bố, các nhà phân tích của CME Group đã nêu ra 5 chủ đề then chốt quyết định hiệu suất của kim loại quý trong năm 2026; trong đó nhận định, sau các đợt mua ròng đáng kể trong năm 2024 và 2025, nhu cầu từ các ngân hàng trung ương nhiều khả năng sẽ tiếp tục là một yếu tố cấu trúc quan trọng của thị trường vàng toàn cầu trong thời gian tới.

Các chiến lược gia về hàng hóa tại RBC dự đoán giá vàng sẽ chủ yếu giao dịch trong khoảng 4.500 - 5.000 USD/ounce trong năm 2026, với giá có xu hướng nghiêng về mức cao hơn vào nửa cuối năm. Mặc dù khả năng lặp lại đợt tăng giá mạnh mẽ năm 2025 là không cao nhưng các nhà phân tích cho biết rủi ro giảm giá bị hạn chế, với mức hỗ trợ mạnh mẽ xuất hiện ở mức cao hơn nhiều so với trước năm 2024.

Nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của Kitco cũng đã chia sẻ một số dự báo về xu hướng giá vàng cho các khoảng thời gian khác nhau trong năm 2026 dựa trên các đường xu hướng được vẽ từ biểu đồ tiếp diễn hằng tuần của hợp đồng tương lai vàng Comex gần nhất.

Theo dự báo của ông Wyckoff, giá vàng đầu tháng 2 sẽ ở mức 4.475 USD/ounce trước khi tăng lên 5.180 USD/ounce vào đầu tháng 5/2026. Đến đầu tháng 8, giá vàng có thể đạt 5.857USD/ounce và vào cuối tháng 12/2026, giá vàng có thể lên tới 6.893 USD/ounce.