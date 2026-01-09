Giao thông công cộng và bất động sản: Xu thế TOD đang lên ngôi

(VTC News) -

Từ góc nhìn thị trường, những dự án nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của các tuyến metro, trục giao thông chiến lược được xem là “tâm điểm hưởng lợi” trong chu kỳ phát triển mới.

TOD - động lực tăng trưởng bền vững của bất động sản đô thị

Theo các báo cáo nghiên cứu thị trường, bất động sản phát triển theo mô hình TOD không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn tái cấu trúc không gian đô thị theo hướng đa trung tâm, giảm áp lực cho lõi nội đô. Dữ liệu ghi nhận cho thấy, nhu cầu tìm kiếm bất động sản gần metro tại khu Đông TP.HCM đã tăng gần 300% chỉ trong hai năm, phản ánh rõ sức hút của những khu vực được hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng giao thông công cộng.

CBRE Việt Nam trong báo cáo chuyên sâu về “Mô hình TOD tại TP.HCM: xu hướng phát triển tương lai” cũng nhấn mạnh, các dự án bất động sản nằm trong vùng ảnh hưởng của TOD thường sở hữu giá trị cao hơn mặt bằng chung, đồng thời duy trì biên độ tăng trưởng ổn định và bền vững theo thời gian. Quy luật “nơi nào hạ tầng mở - nơi đó bất động sản tăng giá” tiếp tục được củng cố trong giai đoạn các tuyến metro và vành đai được đẩy nhanh tiến độ.

TOD - mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng.

Quốc lộ 13 - trục TOD chiến lược phía Đông Bắc TP.HCM

Không nằm ngoài làn sóng đó, Quốc lộ 13 đang trở thành tâm điểm chú ý của thị trường khi được định hướng là trục giao thông - kinh tế chiến lược kết nối Đông Bắc TP.HCM với khu Hàng Xanh và trung tâm thành phố (cũ), đồng thời liên thông Phạm Văn Đồng – Vành đai 2, mở rộng kết nối toàn vùng Đông Nam Bộ.

Đáng chú ý, đoạn 6km từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình được quy hoạch mở rộng lên 60m với 10 làn xe, tổng mức đầu tư gần 21.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch, thành phố sẽ lựa chọn nhà đầu tư trong quý I - II/2026, khởi công vào quý IV/2026 và hoàn thành sau khoảng hai năm. Sự tăng tốc và bứt phá của hạ tầng đã tạo lực đẩy rõ rệt cho thị trường bất động sản khu Đông Bắc TP.HCM mở rộng, đặc biệt tại các khu vực giáp ranh trung tâm.

Ghi nhận thực tế cho thấy, dọc Quốc lộ 13 liên tục xuất hiện các dự án căn hộ mới với sức cầu tích cực qua nhiều đợt mở bán. Mặt bằng giá khu vực cũng đang thiết lập mức mới, nhiều dự án được thị trường đồn đoán trong khoảng 50 - 75 triệu đồng/m², phản ánh kỳ vọng tăng trưởng dài hạn khi quy hoạch hạ tầng dần hiện hữu.

AVA Center - đón đầu làn sóng TOD tại trung tâm mới phía Đông Bắc TP.HCM

Trong bức tranh phát triển đó, AVA Center nổi lên như một điểm nhấn đáng chú ý khi hội tụ đầy đủ các yếu tố cốt lõi của mô hình TOD hiện đại. Dự án sở hữu vị trí chiến lược tại ngã tư Hòa Lân, mặt tiền đường Thủ Khoa Huân, kết nối trực tiếp Quốc lộ 13 - trục xương sống của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đặc biệt, AVA Center chỉ cách chưa tới 300m nhà ga số 6 của tuyến Metro số 2, tuyến metro đang được “tăng tốc” triển khai, kết nối từ khu vực Bình Dương (cũ) về trung tâm TP.HCM và liên thông với các tuyến metro khác trong tương lai. Đây được xem là lợi thế “vàng” giúp dự án đón đầu xu hướng sống gắn liền giao thông công cộng - di chuyển nhanh, tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời gia tăng giá trị tài sản theo tiến trình hoàn thiện hạ tầng.

AVA Center chỉ cách chưa tới 300m nhà ga số 6 của tuyến Metro số 2.

Về sản phẩm, dự án phát triển dòng căn hộ Touchable Home - bàn giao full nội thất theo sở thích riêng của khách hàng, cho phép cá nhân hóa không gian sống thay vì mô hình nội thất đại trà. Theo chủ đầu tư, định hướng này nhằm đáp ứng nhu cầu ở thật của cư dân đô thị hiện đại, đồng thời gia tăng tính cạnh tranh cho nhà đầu tư trong dài hạn.

AVA Center không chỉ đại diện cho một dự án bất động sản đơn thuần, mà còn là lời giải cho bài toán sống, đầu tư của thế hệ đô thị mới: sống đúng vibe, giảm áp lực tài chính và đón đầu giá trị bền vững theo hạ tầng. Đây cũng chính là lý do khiến khu Đông Bắc TP.HCM, với tâm điểm là Quốc lộ 13 và các tuyến metro tương lai, đang được giới đầu tư đặc biệt quan tâm trong giai đoạn hiện nay.

Xem thêm thông tin dự án tại website https://avacenter.vn/