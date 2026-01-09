(VTC News) -

Năm 2026 đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng yêu thích Thần số học khi được xác định là năm số 1 bằng cách tính ổng các chữ số (2 + 0 + 2 + 6 = 10 -> 1 + 0 = 1). Năm số 1 cũng đánh dấu sự khởi đầu của một chu kỳ 9 năm hoàn toàn mới.

Năm số 1 đem đến năng lượng gì?

Theo bài phân tích của tờ The Economics Times, đây là tín hiệu cho một cuộc chu kỳ năng lượng mới, mở ra những cơ hội chưa từng có cho sự tăng trưởng và phát triển. Nếu năm 2025 (năm số 9) là giai đoạn của sự kết thúc và thanh lọc hậu quả, thì 2026 chính là lúc chương mới bắt đầu.

Đây là năm của những người tiên phong, những cá nhân dám nghĩ dám làm và sẵn sàng hành động ngay cả khi chưa có kế hoạch hoàn hảo. Mọi quyết định từ chuyển việc, khởi nghiệp cho đến thiết lập các mối quan hệ mới đều sẽ được "tiếp sức", miễn là bạn hành động quyết đoán.

Năm 2026 là năm số 1, đem lại năng lượng tích cực cho khởi đầu mới.

Số 1 chịu sự quản chiếu của Mặt trời, biểu tượng của quyền lực, sự độc lập và lòng quả cảm. Trong năm 2026, "năng lượng Mặt trời" sẽ bao phủ bầu khí quyển toàn cầu. Những ai dám dấn thân và khẳng định bản thân sẽ tỏa sáng rực rỡ, trong khi những người quá thận trọng hoặc thụ động có thể sẽ gặp khó khăn trong việc bắt kịp nhịp độ nhanh của thời đại.

Châm ngôn của năm 2026: Bắt đầu quan trọng hơn sự hoàn hảo. Dù trong sự nghiệp hay đời sống cá nhân, đây là thời điểm chín muồi để đưa ra những quyết định táo bạo, vừa làm vừa tinh chỉnh để đạt tới thành công.

Năm số 1 tác động tích cực đến ngày sinh nào?

Theo thần số học, ngày sinh Dương lịch của bạn cũng ảnh hưởng đến dòng chảy năng lượng trong năm 2026 tới đây. Dựa trên bản đồ thần số học, 5 nhóm ngày sinh sau đây sẽ sở hữu nguồn năng lượng cộng hưởng mạnh mẽ nhất:

Người sinh ngày 1: Những người mở đường. Nếu bạn sinh vào ngày 1 thì sẽ cảm thấy sự kết nối tuyệt đối với nhịp điệu của năm 2026. Mọi cánh cửa dường như tự động mở ra, tạo điều kiện lý tưởng để thăng tiến hoặc tái định vị thương hiệu cá nhân.

Người sinh ngày 5: Những nhân tố đột phá. Với bản tính thích nghi và ưa mạo hiểm, người sinh ngày 15 sẽ vươn lên, dẫn đầu trong một năm đầy biến động như 2026. Hãy sẵn sàng cho những chuyến đi xa và những bước tiến sự nghiệp đầy ngoạn mục.

Người sinh ngày 10: "Bậc thầy" hiện thực hóa. Người sinh ngày này thường kết hợp giữa tố chất lãnh đạo của số 1 và tiềm năng vô hạn của số 0 giúp dễ dàng đón nhận những cơ hội đột phá về tài chính, địa vị xã hội và thành tựu cá nhân.

Theo thần số học, ngày sinh cũng tác động đến năng lượng trong năm của mỗi cá nhân.

Người sinh ngày 19: Những nhà lãnh đạo nhân quả. Sau những năm tháng miệt mài cống hiến trong thầm lặng, năm 2026 là lúc những người sinh ngày 19 được ghi nhận. Năng lượng Mặt trời sẽ giúp những nỗ lực quá khứ "đơm hoa kết trái" rực rỡ.

Người sinh ngày 28: Những nhà chiến lược tầm nhìn. Sự kết hợp giữa khả năng kết nối (số 2) và sự thịnh vượng (số 8) tạo nên một nền tảng vững chắc. Đây là năm tuyệt vời cho các khoản đầu tư dài hạn và các dự án di sản.

Bên cạnh đó, ngay cả khi ngày sinh của bạn không nằm trong danh sách trên, bạn vẫn có thể tận dụng vận hội của năm số 1 để gieo hạt giống cho 9 năm tới bằng các chiến lược sau:

Thiết lập mục tiêu sớm: Những sáng kiến được thực hiện trong hai tháng đầu năm sẽ định hình cục diện của cả thập kỷ tới.

Sẵn sàng từ bỏ: Năm số 1 là thời điểm để mạnh dạn khép lại những dự án hoặc mối quan hệ không còn mang lại giá trị.

Tìm lại chính mình: Sau thời điểm thanh lọc năm 2025, đến năm 2026, mỗi cá nhân nên ưu tiên tuyệt đối cho sự phát triển cá nhân, không nên bận tâm đến những lời đàm tiếu xung quanh mà thiếu quyết đoán trong cuộc sống.