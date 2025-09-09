Vì sao dân mạng gọi ngày 9/9/2025 là ngày kết thúc năm thanh lọc?

(VTC News) -

Sáng 9/9, cụm từ “năm số 9” hay “năm thanh lọc” bất ngờ nổi lên thành từ khóa "hot", trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trên các trang nhóm, nhiều người bàn luận về việc 2025 là năm của sự thanh lọc khép lại một chu kỳ, mang theo năng lượng của sự kết thúc và chuẩn bị cho khởi đầu mới.

Nhiều người chia sẻ rằng quãng thời gian vừa qua của năm 2025 thực sự đã thay đổi bản thân rất nhiều: "Mình vừa buông bỏ được mối quan hệ độc hại kéo suốt 2 năm. Xin cảm ơn năm thanh lọc 2025"; "Năm số 9 có khác, mọi thứ tiêu cực đều qua, mặc dù giờ tôi cũng tay trắng phải bắt đầu lại từ đầu. May mắn là năng lượng và tâm trí đều khoẻ khoắn hơn"; "Cuộc sống mình như bắt đầu lại sau khi trả hết nợ. Vợ chồng cố gắng bắt đầu chu kỳ mới từ 9/9, yêu thương nhau hơn"; "Điều động lại duy nhất sau năm số 9 là rất nhiều các KOLs không chuẩn mực bị thanh lọc"...

Nhiều người tò mò đặt ra câu hỏi, sao lại gọi 2025 là năm thanh lọc, năm số 9 thực chất có nghĩa là gì...?

Tại sao ngày 9/9/2025 là thời điểm kết thúc năm số 9?

Mỗi dịp bước sang năm mới, nhiều người thường có xu hướng nhìn lại quãng đường đã qua và tự hỏi năm tới sẽ mang đến điều gì. Ngoài theo dõi Dương lịch, Âm lịch thì một số người còn tin vào chu kỳ năm của thần số học (Numerology). Theo hệ thống này, năm 2025 là mốc thời gian mang đặc điểm của năm số 9.

Cách tính năm số trong thần số học theo nguyên tắc rất đơn giản lấy tất cả các chữ số của năm cộng lại với nhau cho đến khi còn một chữ số duy nhất (trừ trường hợp đặc biệt số 11, 22, 33 là số bậc thầy).

Với năm 2025, tính theo quy tắc sẽ là: 2 + 0 + 2 + 5 = 9.

Theo thần số học, năm Ất Tỵ 2025 là năm số 9 đem đến sự thanh lọc năng lượng. (Ảnh: NewYork Post)

Kết quả này cho thấy toàn bộ năm 2025 sẽ vận hành dưới năng lượng của con số 9. Trước đó, chu kỳ bắt đầu từ năm 2017 (năm số 1). Như vậy, năm 2025 cũng khép lại chu kỳ 9 năm của thần số học.

Theo cách lý giải của thần số học, số 9 mang năng lượng của sự hoàn thiện, kết thúc. Vì vậy, ngày 9/9/2025 là thời điểm năm số 9 kết thúc. Ngày 1/10/2025 sẽ đánh dấu khởi đầu của năm số 1, mở ra chu kỳ mới kéo dài 9 năm tiếp theo. Khoảng thời gian từ 9/9 đến 1/10/2025, tức hơn 20 ngày, được coi như giai đoạn chuyển tiếp đặc biệt.

Đây không chỉ là quãng ngừng nghỉ giữa hai nhịp sóng năng lượng, mà còn là khoảng giao thoa để mỗi người có thể lắng lại, nhìn vào chính mình, cân nhắc điều cần giữ và điều cần buông, từ đó chuẩn bị hành trang tinh thần cho một hành trình mới. Thời điểm này giống như lúc trời giao mùa khoảng lặng ngắn ngủi, nhưng quyết định cách để bước sang một chu kỳ 9 năm tiếp theo tự tin.

Ý nghĩa của số 9 trong thần số học

Trong thần số học, số 9 được xem là con số của sự hoàn thiện, kết thúc và giải thoát. Nó tượng trưng cho việc khép lại, buông bỏ những gì đã đi đến hồi cuối, để chuẩn bị bước vào một chu kỳ mới từ năm số 1.

Năm số 9 cũng gắn với lòng vị tha, sự nhân văn và tinh thần giúp đỡ cộng đồng. Người ta tin rằng khi năng lượng của số 9 chi phối, con người có xu hướng nhìn lại, rút kinh nghiệm, đồng thời tìm kiếm giá trị tinh thần nhiều hơn là vật chất.

Năm 2025 là thời điểm của sự kết thúc và chuẩn bị. Nếu nhìn ở cấp độ cá nhân, năm số 9 thường là lúc mỗi người cảm thấy cần phải sàng lọc lại công việc, mối quan hệ, thói quen để phát triển tốt hơn. Đó không phải là sự mất mát, mà là bước dọn dẹp cần thiết để có chỗ cho cái mới xuất hiện ở năm kế tiếp.

Năm 2025 cũng có thể chứng kiến những sự kiện mang tính kết thúc chu kỳ. Các trào lưu, công việc, tình yêu nhiều năm có thể chạm tới giới hạn, buộc phải thay đổi. Thần số học cho rằng đây là năm dễ xảy ra biến động, nhưng đồng thời mở ra cơ hội để loài người bước sang một giai đoạn phát triển mới từ 2026.

Trong năm số 9, mỗi người được khuyên nên tập trung vào việc hoàn thành và khép lại những dự án còn dang dở, giải quyết các tồn đọng cũ thay vì chạy theo những kế hoạch mới. Đây cũng là lúc thích hợp để dọn dẹp và tối giản, không chỉ trong không gian sống mà cả trong tâm trí, loại bỏ những thứ đã không còn phục vụ cho hành trình sắp tới.

Đồng thời, năm số 9 khuyến khích sự nhân ái, nhắc nhở chúng ta biết tha thứ, chữa lành, hàn gắn hay buông bỏ những mâu thuẫn kéo dài. Quan trọng hơn cả, đây là thời gian chuẩn bị cho khởi đầu mới gieo những ý tưởng, xây dựng nền tảng, nhưng giữ sự linh hoạt để khi bước sang năm 2026 để khởi động mạnh mẽ và đầy hứng khởi.

Bên cạnh đó, thần số học không phải khoa học chính thống. Thế nhưng, việc nhìn nhận năm 2025 như một năm để biết trân trọng những gì đã qua, dám buông bỏ cái cũ, và chuẩn bị tâm thế cho một khởi đầu mới, cũng đem rất nhiều kết quả tích. Từ đó, quan niệm này trở thành cách để mọi người bước vào năm mới với sự bình thản, tự tin và nhiều hy vọng hơn.