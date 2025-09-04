Vì sao dân gian kiêng đi đêm trong tháng cô hồn?

Tháng 7 Âm lịch thường được gọi là tháng cô hồn. Đây là thời điểm gắn liền với nhiều phong tục, tập quán và quan niệm kiêng kỵ. Một trong những điều thường được nhắc đến nhiều nhất là việc hạn chế đi ra ngoài vào ban đêm. T
Người xưa quan niệm rằng tháng 7 Âm lịch là lúc Quỷ môn quan - ranh giới giữa âm phủ và dương gian - mở ra, các vong linh được trở về thế giới của người sống. Ban đêm được cho là thời điểm âm khí mạnh, đặc biệt trong tháng 7 Âm lịch, âm khí càng mạnh do sự hiện diện của người âm, ma quỷ. Do đó, việc ra đường vào ban đêm trong tháng cô hồn bị xem là dễ mang lại rủi ro, nhất là với những ai được cho là “nhẹ vía”, trẻ em, người ốm.
Quan niệm kiêng đi đêm trong tháng cô hồn không chỉ dựa trên niềm tin dân gian hay yếu tố tín ngưỡng. Thực tế, buổi tối vốn là thời khắc dễ phát sinh bất trắc ở nơi vắng vẻ. Quan niệm kiêng đi đêm không chỉ nhằm tránh sự quấy nhiễu từ thế giới tâm linh mà còn phản ánh nỗi sợ hãi tự nhiên trước bóng tối, khi con người trở nên yếu thế trước những nguy hiểm tiềm ẩn.
Các chuyên gia tâm lý cho rằng, niềm tin về ma quỷ và những điều kiêng kỵ trong tháng 7 có tác động mạnh đến hành vi và cảm nhận của con người. Khi ai cũng nhắc đến âm khí và vong linh, người ra đường vào buổi tối dễ bị ám ảnh, căng thẳng, thậm chí xuất hiện ảo giác. Trạng thái bất an này có thể khiến họ dễ vấp ngã, mất tập trung khi điều khiển xe hoặc phản ứng chậm trước tình huống bất ngờ. Vì vậy, việc kiêng kỵ phần nào cũng giúp con người cảm thấy an yên hơn về mặt tinh thần.
Ngoài yếu tố tín ngưỡng, việc hạn chế ra ngoài ban đêm cũng có một số lợi ích:
Không chỉ ở Việt Nam, quan niệm này còn phổ biến trong nhiều nền văn hóa Á Đông. Ở Trung Quốc, người dân tránh đi chơi đêm, chụp ảnh hoặc hát hò vào tháng 7 Âm lịch vì sợ “vong linh đi theo”. Tại Singapore và Malaysia, tuy các buổi cúng tế có được tổ chức ngoài trời vào buổi tối, nhưng nhiều người vẫn hạn chế đi lại khuya để “nhường đường” cho linh hồn.
Với người trẻ hiện đại, những kiêng kỵ này có thể chỉ mang tính tham khảo. Tuy nhiên, xét ở góc độ văn hóa – xã hội, việc “có kiêng có lành” vẫn còn giá trị nhất định. Tuân thủ một số kiêng kỵ khiến nhiều người cảm thấy an tâm hơn, đặc biệt là người già hoặc trẻ nhỏ.
Bên cạnh việc kiêng đi đêm, dân gian còn lưu truyền nhiều tập tục khác:
Những kiêng kỵ trong tháng cô hồn kể trên xuất phát từ quan niệm dân gian, con người thời hiện đại biết rõ nó không có cơ sở khoa học; tuy nhiên nó cũng nhắc nhở mỗi người về sự cẩn trọng, an toàn.