Hồ Gươm lung linh sắc màu với màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật đêm Giáng sinh

Video: Hồ Gươm bừng sáng với màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật đêm Giáng sinh
Người dân tập trung rất đông quanh khu vực Hồ Gươm, chờ đón màn trình diễn chiếu sáng nghệ thuật.
Ánh sáng được lựa chọn như một ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, giúp không gian công cộng trở nên sinh động, hấp dẫn hơn, đồng thời lan tỏa hình ảnh Hà Nội thân thiện, sáng tạo và giàu bản sắc văn hóa.
Cùng thời điểm, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội hướng về khu vực Nhà thờ Lớn trở nên nhộn nhịp khi người dân đổ ra đường vui chơi, hòa vào không khí Giáng sinh.
Nhiều du khách quốc tế đến Hà Nội cũng hòa chung không khí lễ hội cùng người dân Thủ đô.
Người dân háo hức chờ đón Noel.