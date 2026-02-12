Tạm giữ nam thanh niên cầm dao xông vào trụ sở công an phường ở Bắc Ninh

(VTC News) -

Ngày 12/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Chu Văn Lộc (SN 1997, trú tại TDP Hấn, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Hình ảnh Lộc 2 tay cầm 2 con dao tại sảnh trụ sở Công an phường Tân Tiến. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h45 ngày 10/2, sau khi uống rượu tại nhà, Chu Văn Lộc lấy 2 con dao giấu trong túi quần rồi đến trụ sở Công an phường Tân Tiến.

Tại đây, Lộc trèo qua cổng vào sân trụ sở, có lời lẽ chửi bới, xúc phạm và đe doạ lực lượng công an đang làm nhiệm vụ.

Ngay sau đó, Công an phường Tân Tiến phối hợp với gia đình kịp thời vận động, yêu cầu Lộc giao nộp hung khí, khống chế người này, đảm bảo an toàn.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, xử lý.

Cũng với hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, ngày 17/1, Vũ Hoàng Phú (26 tuổi) bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vũ Hoàng Phú là tu sỹ Phật giáo với pháp danh Thích Minh Vương, đồng thời là chủ tài khoản TikTok “Phú Tử” với khoảng 1,2 triệu người theo dõi. Phú là cá nhân có sức ảnh hưởng lớn trên không gian mạng.

Ngày 12/8/2025, tại Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai, Vũ Hoàng Phú sử dụng khung ảnh lao vào đánh bị cáo Lưu Quang Trung trong lúc lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp đang áp giải bị cáo rời khỏi phòng xét xử. Sự việc khiến phiên tòa bị náo loạn, cản trở hoạt động và sự tôn nghiêm của tòa án, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Ngày 22/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với Vũ Hoàng Phú về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.