Những khoảnh khắc ấm áp trong đêm Noel

Tối 24/12, khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội thu hút đông đảo người dân và du khách đến vui chơi, chụp ảnh và chờ đón thời khắc Giáng sinh. Từ khoảng 23h, các tuyến phố xung quanh nhà thờ đông kín người, nhiều thời điểm gần như không còn chỗ trống.
Không khí Noel tại đây diễn ra trong sự nhộn nhịp nhưng trật tự. Trước quảng trường Nhà thờ Lớn Hà Nội, các nhóm bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh lưu niệm bên cây thông và tiểu cảnh trang trí.
Dù thời tiết về đêm khá lạnh, dòng người vẫn đứng kín khu vực trung tâm, cùng nhau chờ đợi khoảnh khắc chuyển giao sang ngày Giáng sinh.
Càng về khuya, lượng người đổ về càng đông. Mọi người đứng sát bên nhau, trò chuyện, chụp ảnh, tạo nên không khí ấm áp đêm Noel.
Không chỉ người lớn, nhiều em nhỏ cũng tỏ ra hào hứng khi được hòa mình vào không gian Giáng sinh rực rỡ ánh đèn.
Đúng 0h ngày 25/12, tiếng chuông Nhà thờ Lớn vang lên, báo hiệu thời khắc Giáng sinh. Nhiều người dừng lại lắng nghe tiếng chuông, một số khác tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này bằng điện thoại.
Các cặp đôi nắm tay, trao những nụ hôn nhẹ trong thời khắc đặc biệt này.
“Đi ngang Nhà thờ Lớn nhiều lần, nhưng Noel mới thật sự có không khí để dừng lại chụp ảnh, cảm nhận Giáng sinh”, bạn Mai Anh, ở Hà Đông chia sẻ.
“Noel là dịp đi chơi, chụp ảnh cùng bạn bè. Tôi đến sớm để tranh thủ chụp vài tấm hình kỷ niệm”, bạn Trần Minh Hoàng, ở Hải Phòng nói.
Công giáo có 6 ngày đại lễ, gồm: Giáng sinh (Chúa sinh ra, 25/12), Đức mẹ lên trời (15/8), Lễ các thánh (1/11) và Phục sinh (Chúa sống lại), Thăng thiên (mừng Chúa lên trời), Chúa và thánh thần hiện xuống (3 ngày lễ không có thời gian cố định). Lễ cơ bản và quan trọng nhất của Công giáo là Giáng sinh và Phục sinh.
Tại Việt Nam, Giáng sinh không chỉ là sinh hoạt tôn giáo mà còn trở thành dịp để người dân đi chơi, gặp gỡ bạn bè, gia đình và tận hưởng không khí lễ hội cuối năm.