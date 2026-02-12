+
++
Đóng
Podcast: Tết là để trở về - Khi trái tim kiều bào tìm thấy hơi ấm cội nguồn
(VTC News) -
Khám phá ý nghĩa sâu xa của Xuân Quê Hương và hành trình kiều bào trở về đón Tết cùng gia đình.
Quỳnh Giang
TP.HCM khánh thành công viên tưởng niệm nạn nhân COVID-19
20:59 12/02/2026
Đời sống
Ôm hàng trăm kg pháo lậu bơi qua sông về Việt Nam
20:47 12/02/2026
Bản tin 113
Diễn tập phòng chống cướp tài sản tại trụ sở ngân hàng ở Hà Nội
20:44 12/02/2026
Tin nhanh 24h
Báo cáo kết quả đàm phán với Nga về dự án xây Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1
20:43 12/02/2026
Điện hạt nhân
Vingroup và Vinhomes thuộc Top 500 Công ty tốt nhất châu Á 2026 của TIME
20:36 12/02/2026
Kinh tế
Festival Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam lan tỏa di sản, gắn kết kiều bào
20:31 12/02/2026
Ca Nhạc
Người dân xếp hàng dài xem ngựa đua thuần chủng ở Hội hoa xuân TP.HCM
20:28 12/02/2026
Thời sự
SHB được vinh danh Dự án CSR truyền cảm hứng tại WeChoice Awards
20:23 12/02/2026
Kinh tế
Cổ động viên góp tiền ủng hộ CLB Thanh Hóa, Tiến Linh bất ngờ tặng 50 triệu đồng
19:53 12/02/2026
Bóng đá Việt Nam
Vừa xách pháo Tết ra đốt thử đã bị bắt, thanh niên nhận án 12 tháng tù
19:45 12/02/2026
Bản tin 113
Hai tàu Hải quân Mỹ va chạm khi tiếp nhiên liệu trên biển gần Nam Mỹ
19:43 12/02/2026
Thời sự quốc tế
Nhìn lại dàn xe của Khoa Pug: Từ Camry V6 độc lạ đến Mercedes hơn 4 tỷ đồng
19:14 12/02/2026
VTC NEWS TV
Lãnh đạo EU họp bàn ứng phó sức ép từ Nga, Trung Quốc và Tổng thống Trump
19:14 12/02/2026
Thời sự quốc tế
Vàng thăng hoa, bạc bứt phá, bitcoin 'chìm' dần: Cơ hội và rủi ro cho nhà đầu tư
19:08 12/02/2026
VTC NEWS TV
Nga tiếp tục tập kích Ukraine, đàm phán do Mỹ làm trung gian bế tắc
18:48 12/02/2026
Thời sự quốc tế
Tay xách nách mang rời Thủ đô về quê ăn Tết
18:26 12/02/2026
Tin nóng
Giả danh cán bộ Công an bán 'suất đất giá ngoại giao', chiếm đoạt hơn 65 tỷ đồng
18:24 12/02/2026
Bản tin 113
Cháy lớn tại chung cư P.H ở Nam Nha Trang, 2 người tử vong
18:22 12/02/2026
Phòng chống cháy nổ
Vì sao tạm dừng thông xe cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn trong dịp Tết?
17:44 12/02/2026
Tin nhanh 24h
Lính cứu hỏa Thủ đô gói bánh chưng, trực chiến đảm bảo bình yên ngày Tết
17:42 12/02/2026
Đời sống
Đi tắm sông ngày cận Tết, 2 học sinh lớp 3 ở Quảng Trị chết đuối thương tâm
17:03 12/02/2026
Tin nóng
VĐV Trung Quốc phạm lỗi, đối thủ nổi giận đòi rút khỏi Thế vận hội mùa đông 2026
16:56 12/02/2026
Thể thao
Phương Thanh tái xuất phim hài Tết, vào vai vợ 'chua ngoa', hay 'động tay động chân'
16:44 12/02/2026
Phim
Bác sĩ chỉ cách giải rượu đơn giản, dễ áp dụng
16:37 12/02/2026
Tư vấn
UNESCO, Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực ứng phó thiên tai
16:21 12/02/2026
Thời sự quốc tế
Chính thức vận hành cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn 20.470 tỷ đồng
16:18 12/02/2026
Tin nhanh 24h
Bia Hạ Long tìm ra chủ nhân ô tô Honda HR-V G
16:11 12/02/2026
Giới trẻ
Gooby thể hiện trách nhiệm xã hội tại các bệnh viện sản nhi tuyến đầu
16:03 12/02/2026
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Vì sao người Trung Quốc thường 'kiêng' biếu quà vào buổi tối?
16:00 12/02/2026
Chuyện bốn phương
Người dân đổ về sắm Tết, phố cổ Hà Nội kẹt cứng dịp cuối năm
16:00 12/02/2026
Đời sống