Hội nghị Trung ương 2 sẽ thông qua nghị quyết mới về phòng, chống tham nhũng

(VTC News) -

Chiều 12/2, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí chủ trì cuộc họp về Đề án "Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; trình Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV xem xét ban hành Nghị quyết về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới".

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí. (Ảnh: Bảo Long)

Phát biểu chỉ đạo, ông Lê Minh Trí cho biết, việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV xem xét, thông qua Nghị quyết về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới ngay tại Hội nghị lần thứ 2 cho thấy đây là nhiệm vụ rất quan trọng, được Trung ương Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm đặc biệt quan tâm.

Do đó, Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương phải cụ thể hóa đầy đủ các chủ trương, quan điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIV và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Nghị quyết phải thể hiện rõ các yêu cầu: Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải tiếp tục kiên quyết, kiên trì, đủ sức răn đe nhưng phải đáp ứng yêu cầu đồng hành với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự an tâm, phấn khởi của cán bộ, doanh nhân và nhân dân, tạo động lực cho phát triển.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật hóa, cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm, chính sách mới của Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết chiến lược của Trung ương, Bộ Chính trị; chuyển trọng tâm sang phòng ngừa, đổi mới biện pháp quản lý, tăng hậu kiểm, giảm tiền kiểm, tăng cường giám sát ngay từ đầu.

Cùng với đó, cần tập trung kiểm soát quyền lực trong năm lĩnh vực đã có quy định của Bộ Chính trị, nhất là với người đứng đầu và những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kiên trì bảo đảm răn đe, giáo dục, phát hiện, xử lý kịp thời, đồng bộ, nghiêm minh, nhân văn, thuyết phục, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, không để các sai phạm cũ tái diễn.

Tập trung kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, xử lý kịp thời vi phạm trong những lĩnh vực trọng yếu, nhạy cảm, các lĩnh vực mới có nguy cơ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cao; xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ đối với các trường hợp sai phạm do cố ý, chủ mưu, cầm đầu và động cơ vụ lợi; bảo vệ người đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Theo Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Nghị quyết cũng cần đặt vấn đề về đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở cấp cơ sở, "tham nhũng vặt", tăng cường phục vụ người dân và doanh nghiệp; bảo đảm hiệu quả phối hợp của các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đáp ứng yêu cầu mới, cách làm mới, vừa tăng cảnh báo, răn đe, vừa đồng hành cùng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.