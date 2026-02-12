Ban Bí thư: Xử lý nghiêm việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ

(VTC News) -

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận số 236 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 49 của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân tỉnh Lào Cai hồi tháng 11/2025.

Ban Bí thư đánh giá, qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 49, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền chưa được quan tâm đúng mức, có biểu hiện xem nhẹ, nặng về hành chính, chưa thể hiện đầy đủ phong cách "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với Nhân dân".

Việc quán triệt, thể chế hoá và tổ chức thực hiện ở một số nơi chưa đồng bộ; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở có nơi còn hình thức, chất lượng chưa cao...

Ban Bí thư quán triệt quan điểm công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ quan trọng, chiến lược, lâu dài, đồng thời là nhiệm vụ thường xuyên của hệ thống chính trị, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, tăng cường sự đồng thuận trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng thời, cần đổi mới công tác dân vận theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, bám sát địa bàn, tôn trọng và phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân; gắn công tác dân vận với định hướng, kiến tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội; giữ gìn bản sắc văn hoá các dân tộc, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Ban Bí thư cũng yêu cầu phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước; chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, Ban Bí thư chỉ đạo tăng cường, đổi mới, nâng cao trách nhiệm công tác lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; kịp thời thể chế hoá, cụ thể hoá các chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện từng vùng, từng dân tộc.

"Công tác dân vận phải gắn với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch và khẳng định rõ: 'Quyền tự quyết' là quyền làm chủ, quyền phát triển bình đẳng, quyền giữ gìn bản sắc dân tộc, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, không phải quyền ly khai hay đối lập chính trị; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo gây phức tạp về an ninh, trật tự chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc", kết luận nêu rõ.

Nhiệm vụ tiếp theo là tăng cường công tác dân vận của chính quyền, thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, nhất là trong tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ổn định đời sống, tạo việc làm bền vững.

Trong đó, Ban Bí thư khẳng định phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính trong hoạt động của chính quyền các cấp, tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng của Nhân dân; bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật; nắm chắc tình hình ở cơ sở, xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, không để hình thành "điểm nóng" phức tạp về an ninh trật tự.

Ban Bí thư định hướng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; phát huy vai trò người có uy tín, già làng, trưởng thôn, bản, nghệ nhân dân gian, chức sắc, chức việc tôn giáo, đội ngũ nhà giáo, trí thức, lực lượng vũ trang trong việc vận động đồng bào dân tộc thiểu số, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, cần chủ động rà soát, lựa chọn, bồi dưỡng và nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay trong công tác dân vận, gắn bảo tồn văn hoá, tín ngưỡng truyền thống với xây dựng hương ước, quy ước, nếp sống văn minh, kịp thời biểu dương, khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích đối với tập thể, cá nhân tiêu biểu tạo sự lan toả trong cộng đồng các dân tộc.

Cần vận động các tổ chức, cá nhân người uy tín, nghệ nhân dân gian tiêu biểu tham gia thành viên của Mặt trận Tổ quốc nhằm phát huy vai trò tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ban Bí thư lưu ý việc chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số, nhất là cán bộ cơ sở có trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm, am hiểu văn hoá, phong tục tập quán, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược lâu dài trong công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Song song với đó là thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và có chính sách phù hợp đối với cán bộ là người dân tộc thiểu số, gắn với nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở cơ sở; đề cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ban Bí thư yêu cầu quan tâm xây dựng, bồi dưỡng, phát huy đội ngũ nghệ nhân dân gian, người am hiểu phong tục văn hoá truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số làm hạt nhân để gìn giữ và truyền dạy cho các thế hệ nhằm lưu giữ các giá trị tốt đẹp của đồng bào; gắn bảo tồn di sản văn hoá với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong công tác dân vận, phát triển hạ tầng thông tin, nền tảng số phục vụ tuyên truyền, nhất là trên không gian mạng, mở rộng truyền thông bằng tiếng dân tộc, nâng cao kỹ năng số để tiếp cận nhanh với khoa học, công nghệ trong sản xuất kinh doanh, phát triển các dịch vụ; xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp về dân cư, văn hoá, tín ngưỡng, lao động, việc làm bền vững trong cộng đồng các dân tộc.