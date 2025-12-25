+
Che biển số 'né' camera AI, loạt tài xế bị xử phạt
(VTC News) -
Qua hệ thống camera AI, lực lượng CSGT phát hiện, thông báo tới các tổ tuần tra để dừng phương tiện, xử lý nhiều trường hợp che khuất biển kiểm số “né” phạt nguội.
Như Quỳnh
Tin mới
Bé 6 tuổi mắc 4 khối polyp đại tràng
10:56 25/12/2025
Tin tức
Bảng giá đất TP.HCM 2026: Khu vực trung tâm dự kiến gấp 300 lần so với vùng ven
10:52 25/12/2025
VTC NEWS TV
Nữ võ sĩ bị nợ lương, xử ép ở SEA Games 33 nhận thưởng nóng 40 triệu đồng
10:46 25/12/2025
Võ Thuật
Thua sốc đội Việt Nam ở 'môn tủ' SEA Games 33, HLV Thái Lan bị đuổi việc
10:39 25/12/2025
Hậu trường
The Parkland: Lợi thế kép với không gian sống xanh hiện đại và biên độ tăng giá
10:20 25/12/2025
Dự án
Cây vối có tác dụng gì?
10:16 25/12/2025
Tư vấn
Nga đánh giá về kế hoạch hòa bình 20 điểm của Ukraine
10:14 25/12/2025
Thời sự quốc tế
Hồ Gươm lung linh sắc màu với màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật đêm Giáng sinh
10:14 25/12/2025
Tin nóng
Chiêm ngưỡng 200 hình ảnh, hiện vật quý về di sản văn hóa Việt Nam
10:13 25/12/2025
Văn hóa - Giải trí
Phim 'Lằn ranh' tập 39: Nguyệt mang tiền đút lót vợ sếp, Triển bày mưu cho Trinh
10:09 25/12/2025
Phim
Công chức, viên chức nghỉ Tết Dương lịch 2026 liên tục 4 ngày
10:02 25/12/2025
Tin nóng
Tài tử phim 'Thiên long bát bộ': Mất sự nghiệp vì scandal, giờ về quê làm shipper
10:00 25/12/2025
Sao thế giới
Ngâm sườn với loại nước này 30 phút, sườn sẽ mềm rục, thơm đậm đà
10:00 25/12/2025
Gia đình
OMO cổ vũ tinh thần 'ngại gì bẩn' của gia đình trẻ với chuỗi hoạt động thể thao
10:00 25/12/2025
Đời sống
Sáp nhập hai trường đại học lớn thuộc Bộ Tài chính
09:40 25/12/2025
Tin tức - Sự kiện
Công nghệ 25/12: Việt Nam bứt phá xuất khẩu e-commerce 2025
09:39 25/12/2025
Khoa học - Công nghệ
Triệt phá đường dây mua bán vũ khí quân dụng 'khủng' trên không gian mạng, bắt 42 người
09:35 25/12/2025
Pháp luật
Viettel Money cung cấp dịch vụ 'đi trước trả sau' cho khách hàng ePass
09:15 25/12/2025
Xe
Tuổi Mão năm 2026 có phạm Thái Tuế?
09:09 25/12/2025
Gia đình
15 năm thành lập, Dược phẩm Tâm Bình 10 lần được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen
09:00 25/12/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Đỉnh Fansipan xuất hiện lớp băng dày nhất từ đầu mùa đông
08:47 25/12/2025
Tin nóng
Khổng Minh tài kinh bang tế thế, nhưng rất yếu kém về quản trị
08:38 25/12/2025
Phóng sự
Diễn biến chiến sự Nga - Ukraine ngày 25/12: Nga mở mũi tấn công bất ngờ
08:27 25/12/2025
Thời sự quốc tế
Huyền thoại 'Thần võ' Trung Quốc gần 70 tuổi vẫn đánh bại 5 samurai Nhật Bản
08:17 25/12/2025
Võ Thuật
Những mẫu tủ bếp được ưa chuộng hiện nay
08:15 25/12/2025
Bất động sản
Phát hiện vợ ngoại tình nhờ chiếc vợt chơi pickleball
08:00 25/12/2025
Gia đình
Hải Phòng - điểm đến hấp dẫn của làn sóng đầu tư bất động sản
08:00 25/12/2025
Dự án
Câu hát 'Sống một kiếp người bình an là được' gây sốt và sự thật ít ai ngờ
07:58 25/12/2025
Ca Nhạc
Tôm giống, vật tư tăng giá, 'thủ phủ' tôm hùm Sông Cầu chật vật gượng dậy sau lũ
07:58 25/12/2025
Đời sống
Liên tiếp các vụ ngộ độc bánh mì: Vì sao món ăn quen thuộc thành mối nguy sức khỏe?
07:49 25/12/2025
An toàn thực phẩm