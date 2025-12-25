Đóng

Che biển số 'né' camera AI, loạt tài xế bị xử phạt

(VTC News) -

Qua hệ thống camera AI, lực lượng CSGT phát hiện, thông báo tới các tổ tuần tra để dừng phương tiện, xử lý nhiều trường hợp che khuất biển kiểm số “né” phạt nguội.

Như Quỳnh
