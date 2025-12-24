Những người không nên uống nước vối thường xuyên

Từ lâu, lá, nụ, vỏ và rễ cây vối đã được sử dụng trong y học dân gian nhờ chứa nhiều hoạt chất có lợi như tanin, flavonoid, tinh dầu và khoáng chất.

Công dụng của cây vối đối với sức khỏe

Theo các tài liệu, nước lá và nụ vối có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, giúp kích thích dạ dày tiết dịch, giảm đầy bụng, chướng hơi và bảo vệ niêm mạc dạ dày nhờ đặc tính kháng khuẩn của tanin. Đồng thời, cây vối còn giúp lợi tiểu, tăng đào thải acid uric, từ đó hỗ trợ phòng ngừa và giảm nguy cơ mắc bệnh gout.

Một số nghiên cứu cho thấy, thành phần beta-sitosterol trong cây vối có khả năng điều hòa chuyển hóa cholesterol, góp phần giảm mỡ máu và bảo vệ tim mạch. Ngoài ra, nụ vối giàu flavonoid giúp hỗ trợ kiểm soát đường huyết, hạn chế biến chứng ở người mắc bệnh tiểu đường.

Không chỉ dùng để uống, nước vối còn được sử dụng trong chăm sóc da. Nước lá hoặc nụ vối nấu để tắm, rửa có tác dụng sát khuẩn, chống viêm, hỗ trợ điều trị các bệnh ngoài da như chốc lở, viêm da, lở loét. Trong dân gian, vỏ cây vối còn được dùng để hỗ trợ điều trị bỏng, giúp giảm đau, hạn chế phồng rộp và nhiễm trùng.

Bên cạnh đó, rễ cây vối cũng được dùng trong các bài thuốc hỗ trợ điều trị viêm gan, cải thiện tình trạng vàng da. Việc sắc rễ vối uống hằng ngày được cho là giúp bảo vệ tế bào gan trước các tác nhân gây hại.

Nhờ chứa nhiều dưỡng chất và khả năng giữ nước lâu trong cơ thể, nước lá vối còn được xem là thức uống giải khát tự nhiên, giúp thanh lọc, giải độc và hạn chế tình trạng mất nước, đặc biệt trong những ngày nắng nóng.

Những lưu ý khi sử dụng cây vối

Dù có nhiều lợi ích, cây vối không nên sử dụng tùy tiện. Do có tính kháng khuẩn, kháng viêm mạnh, việc dùng quá nhiều có thể ảnh hưởng đến hệ vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Người có thể trạng gầy yếu, suy nhược không nên dùng thường xuyên.

Mỗi ngày chỉ nên uống khoảng một ấm nước vối loãng, tránh nấu quá đặc vì có thể gây kích thích tiêu hóa, tăng nhu động ruột, dẫn đến tiêu chảy, mệt mỏi. Không nên uống nước vối khi bụng đói, ngay sau bữa ăn hoặc để nước qua đêm.

Đặc biệt, trong trường hợp đang mắc bệnh hoặc sử dụng thuốc điều trị dài ngày, người dùng nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng cây vối để đảm bảo an toàn và hiệu quả.