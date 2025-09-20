2 thời điểm không nên uống nước lá vối

(VTC News) -

Tác dụng của nước vối đối với sức khoẻ

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, mặc dù được người dân sử dụng nhiều từ xưa đến nay nhưng không phải ai cũng hiểu rõ tường tận cây vối có tác dụng gì? Những lợi ích mà cây vối mang lại cho sức khỏe con người là:

Hỗ trợ điều trị tiêu hóa

Thành phần Tanin trong cây vối có tác dụng kháng khuẩn, bảo vệ niêm mạc dạ dày khỏi các tác nhân gây hại. Đồng thời, nước lá vối còn có khả năng kích thích dạ dày tiết dịch để tiêu hóa thức ăn, giảm đầy bụng, chướng hơi.

Hỗ trợ điều trị bệnh Gout

Lá và nụ vối có tác dụng kích thích tiêu hóa các loại thức ăn nhiều giàu mỡ, lợi tiểu, tăng cường đào thải acid uric nhờ đó giảm nguy cơ mắc bệnh Gout.

Giảm mỡ máu

Thành phần cây vối có nhiều vitamin và khoáng chất, đặc biệt là giàu beta-sitosterol giúp điều hòa quá trình chuyển hóa cholesterol trong máu. Nhờ đó ngăn chặn nguy cơ mắc bệnh mỡ máu.

Nước lá vối tốt cho sức khoẻ nhưng có một số thời điểm không nên uống

Chữa lở loét, bệnh ngoài da

Nhiều người thường hãm lá hoặc nụ vối uống nhưng ít ai biết rằng nước vối sau khi nấu đem tắm gội hoặc ngâm, rửa có thể chữa các bệnh về da, chốc đầu hay vết lở loét nhờ thành phần Tanin giúp kháng khuẩn, chống viêm, làm dịu các kích thích trên da.

Hỗ trợ điều trị viêm đại tràng

Nước cây vối có tác dụng giảm các cơn đau bụng, khó chịu do viêm đai trạng mạn tính nhờ chứa nhiều thành phần dinh dưỡng, chất chống oxy hóa và khả năng kháng viêm từ tinh dầu. Bạn có thể nấu hoặc hãm nước lá hay nụ vối uống mỗi ngày.

Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường

Nụ vối có nhiều Flavonoid giúp hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa bệnh tiểu đường, hạn chế biến chứng có thể xảy ra. Việc uống nước nụ vối thường xuyên giúp kiểm soát hàm lượng đường trong máu đồng thời bảo vệ tế bào beta tuyến tụy khỏi các tổn thương.

Giải khát

Nước lá vối có khả năng đào thải chậm hơn nước lọc trong khi thành phần có nhiều dưỡng chất, vitamin,… giúp thanh lọc, giải độc đồng thời tăng khả năng bài tiết độc tố ra khỏi cơ thể. Do đó, việc sử dụng nước cây vối sẽ ngăn ngừa tình trạng mất nước, giảm tình trạng khát nước, đặc biệt là vào những ngày hè nắng nóng.

Hỗ trợ trị bỏng

Vỏ cây vối có thể dùng để điều trị bỏng, giảm đau, giảm phồng rộp đồng thời hạn chế tình trạng tiết dịch và chống nhiễm trùng. Sau khi cạo bỏ phần vỏ khô bên ngoài thì giã nát vỏ vối rồi hòa với một ít nước sôi để nguội. Lấy phần nước thoa đều lên vùng bị bỏng, để thoáng và khô tự nhiên.

Hỗ trợ chữa viêm gan

Rễ cây vối cũng được nhiều người sử dụng để chữa viêm gan, cải thiện tình trạng vàng da. Dùng khoảng 200g rễ vối sắc nước uống mỗi ngày sẽ giúp các tế bào gan được bảo vệ trước các tác nhân gây hại.

Thời điểm không nên uống nước vối

Nước vối tuy tốt cho sức khoẻ nhưng không phải uống vào thời điểm nào cũng tốt. Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời BS. Vũ Duy Thành cho biết, có 2 thời điểm dưới đây cần lưu ý không nên uống nước lá vối:

- Không uống nước vối khi đói, vì lá vối có tác dụng kích thích tiêu hóa, làm tăng nhu động ruột do đó, uống khi đói sẽ khiến bụng cồn cào khó chịu.

- Không uống sau ăn vì có thể ảnh hưởng quá trình tiêu hóa, hấp thụ thức ăn.

Ngoài 2 thời điểm cần tránh uống nước lá vối thì bác sĩ Thành cũng khuyên mọi người cần lưu những điều dưới đây nếu thường xuyên sử dụng nước lá vối:

- Nên chia ra nhiều lần uống trong ngày, không uống nhiều nước vối một lúc.

- Không dùng nước vối cho người có thể trạng gầy yếu suy nhược.

- Không nên dùng nước vối cho trẻ em dưới 12 tuổi do hệ tiêu hóa của trẻ còn non yếu, phụ nữ có thai không nên dùng nước vối quá nhiều, quá đặc ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, bài tiết.

- Chọn lá vối có chất lượng tốt, sạch sẽ, không bị phun thuốc trừ sâu, có chứa thành phần chất bảo quản có hại cho cơ thể.

- Những người đang điều trị bệnh, sử dụng thuốc tây y, thuốc nam không nên uống nước lá vối, vì có thể làm giảm tác dụng của thuốc đang sử dụng. Nếu muốn sử dụng lá vối làm nước uống, cần tham khảo ý kiến bác sĩ.