(VTC News) -

Trong đời sống tâm linh của người Việt, Rằm tháng 7 không chỉ gắn liền với lễ Vu Lan báo hiếu, mà còn là dịp diễn ra lễ cúng cô hồn hay còn gọi là xá tội vong nhân, một nghi lễ mang đậm màu sắc tín ngưỡng dân gian. Theo quan niệm xưa, tháng 7 là lúc cửa địa ngục mở ra, các vong hồn được trở lại dương gian, còn những tội nhân dưới âm phủ cũng tạm thời được giải thoát.

Chính vì vậy, các gia đình thường chuẩn bị mâm lễ cúng cô hồn chu đáo cùng bài văn khấn trang nghiêm để tưởng nhớ người thân đã khuất, cầu siêu cho các linh hồn chưa siêu thoát và thí thực cho những cô hồn lang thang không nơi nương tựa. Lễ cúng này thường diễn ra vào ngày rằm tháng 7, song nhiều nơi còn cúng từ mùng 2 đến 14 Âm lịch. Văn khấn trong lễ cúng cô hồn vì thế đóng vai trò quan trọng, giúp buổi lễ thêm phần trang trọng và thể hiện trọn vẹn lòng thành kính của gia chủ.

Văn khấn cúng cô hồn chuẩn nhất. (Ảnh: Nhật Thùy)

Dưới đây là gợi ý bài cúng cô hồn tháng 7 Âm lịch theo sách Văn khấn cổ truyền Việt Nam (NXB Văn hóa Thông tin).

Văn khấn rằm tháng 7 cúng cô hồn ngoài trời

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con lạy Đức Phật Di Đà

Con lạy Bồ tát Quan Âm

Con lạy Táo phủ Thần quân chinh thần

Tiết tháng 7 sắp thu phân

Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà

Âm cung mở cửa ngục ra

Vong linh không cửa không nhà

Đại Thánh Khảo giáo - A Nan Đà Tôn giả

Tiếp chúng sinh không mả, không mồ bốn phương

Gốc cây xó chợ đầu đường

Không nơi nương tựa đêm ngày lang thang

Quanh năm đói rét cơ hàn

Không manh áo mỏng - che làn heo may

Cô hồn nam bắc đông tây

Trẻ già trai gái về đây hợp đoàn

Nay nghe tín chủ thỉnh mời

Lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau

Cơm canh cháo nẻ trầu cau

Tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh

Gạo muối quả thực hoa đăng

Mang theo một chút để dành ngày mai

Phù hộ tín chủ lộc tài

An khang thịnh vượng hòa hài gia trung

Nhớ ngày xá tội vong nhân

Lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời

Bây giờ nhận hưởng xong rồi

Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần

Tín chủ thiêu hóa kim ngân

Cùng với quần áo đã được phân chia

Kính cáo Tôn thần

Chứng minh công đức

Cho tín chủ con

Tên là:……

Vợ/Chồng:…

Con trai:…

Con gái:…

Ngụ tại:...

Mâm cúng cô hồn tại gia đình. (Ảnh: Đồ cúng Việt)

Những lưu ý khi cúng cô hồn Rằm tháng 7

Theo phong tục, lễ cúng cô hồn được thực hiện từ mùng 2 đến trước 12h trưa ngày 15/7 Âm lịch. Người xưa quan niệm, thời điểm thích hợp nhất để cúng là chiều tối, từ 17h đến 19h, khi nắng đã tắt.

Các lễ vật truyền thống trong mâm cúng cô hồn gồm: cháo trắng loãng (thường chia 12 bát), bỏng ngô, cơm vắt, ngô, khoai, sắn, mía để nguyên vỏ cắt khúc ngắn, đường cục, bánh kẹo, hoa quả, gạo muối, nước lã, quần áo vàng mã, hương hoa.

Theo quan niệm dân gian, cháo loãng là món không thể thiếu vì những linh hồn khốn khổ có thực quản nhỏ hẹp, không thể ăn thức ăn thông thường. Do đó, mâm lễ cúng thí thực luôn có cháo trắng.

Trước khi cúng cô hồn, gia chủ cần làm lễ cúng Phật, thần linh và gia tiên. Khi tiến hành, người cúng phải ăn mặc chỉnh tề, giữ tâm từ bi, niệm danh hiệu chư Phật và tụng các bài kinh, chú như: Khai yết hầu, Tam muội da giới, Cam lộ thủy chân ngôn, Thất Phật danh hiệu, Bát Nhã tâm kinh, Vãng sinh chú.

Mâm cúng nên đặt ngoài sân hoặc vỉa hè, tuyệt đối không bày trong nhà để tránh rước vong linh vào quấy nhiễu. Sau khi hương cháy tàn, gia chủ vãi gạo muối, hóa vàng mã và rưới nước bốn phía. Đồ cúng sau lễ nên đem thả xuống ao, hồ, sông suối, hoặc chia cho mọi người lấy lộc, tuyệt đối không mang vào nhà.

Những điều kiêng kỵ cần nhớ

Có một số điều cấm kỵ khi cúng cô hồn mà gia đình cần lưu ý:

- Không cúng quá muộn: Sau 12h trưa ngày 15/7 âm lịch, các vong linh đã quay về âm giới, việc cúng sẽ không còn ý nghĩa.

- Không cúng trong nhà: Dù ở nhà đất hay chung cư, mâm cúng cô hồn bắt buộc đặt ngoài trời. Nếu cúng trong nhà, dễ khiến vong linh lưu luyến mà quấy nhiễu cuộc sống.

- Không giữ lại đồ cúng: Tất cả lễ vật sau khi cúng nên phân phát hoặc thả bỏ, không được mang vào nhà. Tiền vàng phải hóa tại chỗ, muối gạo rải tứ phương tám hướng.

- Không cầu xin tài lộc: Nghi lễ cúng cô hồn chỉ mang ý nghĩa bố thí, thể hiện lòng từ bi, tuyệt đối không nên cầu tài, cầu lộc.

Ngoài cách cúng tại gia, nhiều người lựa chọn gửi gắm nghi lễ này tại chùa. Các chùa thường tổ chức cúng thí thực cho chúng sinh, cô hồn. Theo quan điểm của các tăng ni, đây là một hình thức công đức, vừa đúng nghi thức, vừa đảm bảo trọn vẹn ý nghĩa tế độ cho các linh hồn khốn khổ.