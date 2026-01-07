Vì sao năm 2026 được dân mạng gọi là 'năm số 1'?

(VTC News) -

Trên mạng xã hội, nhiều người đang chia sẻ rằng sau khi kết thúc năm 2025 - năm số 9, có ý nghĩa thanh lọc mọi điều cũ kỹ, thì năm 2026 chính là sự bắt đầu chu kỳ mới, năm số 1.

Tại sao nói năm 2026 là năm số 1?

Trong thần số học, thời gian vận hành theo những chu kỳ 9 năm. Mỗi con số trong chu kỳ này mang tần số năng lượng riêng biệt, định hướng cho những sự kiện và cảm xúc của nhân loại.

Để xác định con số chủ đạo của một năm, thần số học sử dụng phép cộng các chữ số tự nhiên trong năm đó cho đến khi thu được một chữ số từ 1 đến 9.

Công thức: 2 + 0 + 2 + 6 = 10 -> 1 + 0 = 1

Con số 1 là con số của sự khởi đầu, biểu tượng của mũi tên lao về phía trước, của hạt mầm vừa tách vỏ và cái tôi độc lập. Sau một năm 2025 đầy biến động và mang tính chất dọn dẹp, thanh lọc, năm 2026 là năm số 1 xuất hiện như trang giấy trắng hoàn toàn mới.

Theo thần số học, 2026 là năm số 1, báo hiệu sự khởi đầu. (Nguồn: Numberlogy)

Theo thần số học, đây không chỉ là sự thay đổi về con số trên lịch, mà là sự chuyển đổi về mặt năng lượng tổng thể của nhân loại. Thế giới bước vào một giai đoạn kiến tạo, nơi những ý tưởng sơ khai bắt đầu hình thành và những cấu trúc mới được thiết lập để thay thế cho chu kỳ cũ. Năm số 1 mang trong mình luồng năng lượng mạnh mẽ, quyết đoán và mang tính định hướng cao. Những dự án lớn, thay đổi đột phá, sáng tạo mới mẻ thường được bắt đầu trong năm này. Đây là thời điểm của những nhà lãnh đạo, những người dám nghĩ khác và làm khác.

Sự sáng tạo không còn nằm ở mức ý tưởng mà bắt đầu đi vào thực thi. Năng lượng số 1 không có chỗ cho sự do dự. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, đòi hỏi khả năng thích nghi và ra quyết định dứt khoát.

Năm số 1 ảnh hưởng đến cá nhân thế nào?

Thần số học cho rằng, năng lượng chung của thế giới sẽ tác động trực tiếp đến đời sống của từng cá nhân; nếu bạn cảm thấy vài năm qua mình sống trong sự trì trệ hoặc bế tắc, thì năm 2026 chính là "cú hích" để bạn thay đổi diện mạo cuộc đời, cụ thể:

Khơi dậy khát vọng

Trong năm số 1, tiếng nói bên trong bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Bạn sẽ cảm thấy khao khát được là chính mình, được khẳng định giá trị bản thân mà không cần dựa dẫm vào ý kiến của người khác. Đây là lúc lòng tự trọng và sự tự tin được củng cố, giúp bạn dám đứng ra nhận trách nhiệm hoặc dẫn dắt một đội nhóm.

Sẵn sàng cho dự án mới

Nếu bạn có một ý tưởng kinh doanh đã ấp ủ lâu nay, hoặc muốn chuyển sang một lĩnh vực nghề nghiệp hoàn toàn mới, năm 2026 là thời điểm không thể tốt hơn. Hạt giống bạn gieo trong năm số 1 sẽ quyết định hình thái của cái cây trong suốt 8 năm tiếp theo của chu kỳ.

Năm số 1 đem đến năng lượng tích cực, thúc đẩy mỗi cá nhân chủ động, mạnh mẽ triển khai các ý tưởng táo bạo. (Ảnh: AstroEra)

Chủ động hơn

Năm số 1 đem đến năng lượng tích cực buộc cá nhân phải hành động. Bạn sẽ thấy mình có xu hướng muốn cắt tỉa những mối quan hệ không còn phù hợp, những thói quen gây cản trở để tập trung toàn lực cho mục tiêu cá nhân.

Áp lực đơn độc và trách nhiệm

Tuy nhiên, năng lượng số 1 cũng mang lại những thách thức. Vì là con số của "cái tôi", bạn có thể cảm thấy đôi chút cô đơn trên hành trình của mình. Áp lực phải thành công và phải tự mình quyết định mọi thứ có thể gây ra căng thẳng. Việc học cách cân bằng giữa sự quyết đoán và sự lắng nghe sẽ là bài học lớn cho mỗi người trong năm này.

Bước ra khỏi vùng an toàn

Năng lượng số 1 không tương thích với sự sợ hãi. Hãy thử những điều bạn chưa từng làm, học những kỹ năng mới và gặp gỡ những con người mới. Đây là năm để đầu tư cho chính mình từ sức khỏe, ngoại hình đến kiến thức. Đừng quá bận tâm đến việc làm hài lòng người khác.

Trong năm số 1, hành động quan trọng hơn sự tính toán quá chi li. Năm 2026 không chỉ đơn thuần là một mốc thời gian, mà là một cơ hội vàng để bát đầu. Khi thế giới chuyển mình sang con số 1, mỗi chúng ta đều được trao một chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa của chương mới trong cuộc đời.

Những gì bạn bắt đầu trong năm 2026 sẽ có sức ảnh hưởng sâu rộng đến tương lai dài hạn của bạn. Đừng sợ hãi sự thay đổi, hãy đón nhận nó với tâm thế của một người tiên phong. Bình minh của chu kỳ mới đã điểm, và quyền quyết định vận mệnh đang nằm gọn trong tay bạn.