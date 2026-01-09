Mua thịt lợn cần xem 5 dấu hiệu này để không mua phải lợn bệnh

(VTC News) -

Trước tình trạng thịt lợn nhiễm bệnh, thịt lợn không rõ nguồn gốc bị “phù phép” đưa ra thị trường, nhiều người tiêu dùng lo lắng làm sao phân biệt thịt lợn ngon và thịt lợn bệnh bằng mắt thường? Dù không phải lúc nào cũng dễ nhận biết, nhưng vẫn có những dấu hiệu quan trọng giúp giảm nguy cơ mua nhầm thịt bẩn:

Màu sắc là dấu hiệu đầu tiên cần quan sát

Thịt lợn tươi, khỏe mạnh thường có màu hồng nhạt đến đỏ tươi, bề mặt khô ráo, sáng, không tái xám hay thâm sẫm.

Trong khi đó, thịt lợn bệnh hoặc thịt để lâu có thể: Màu xám nhợt, tái xanh hoặc đỏ sẫm bất thường; Xuất hiện đốm bầm, xuất huyết nhỏ; Thớ thịt không đều màu; Những miếng thịt có màu sắc lạ, không đồng nhất cần được loại bỏ.

Độ đàn hồi phản ánh độ tươi của thịt

Khi ấn tay vào thịt lợn tươi, bề mặt sẽ lõm nhẹ rồi nhanh chóng đàn hồi trở lại, không để lại vết lõm.

Ngược lại, thịt lợn bệnh hoặc thịt ôi thường mềm nhũn hoặc quá cứng; Ấn tay thấy lõm sâu, lâu hồi; Có cảm giác bở, rời thớ là dấu hiệu cho thấy cấu trúc thịt đã bị phá vỡ.

5 dấu hiệu nhìn là biết để không mua phải thịt lợn bệnh

Mùi thịt giúp nhận biết nguy cơ hư hỏng

Thịt lợn ngon có mùi đặc trưng nhẹ, không hôi, không tanh.

Thịt lợn bệnh hoặc thịt bảo quản kém thường có: Mùi hôi nhẹ, tanh lạ; Mùi chua hoặc mùi thuốc, hóa chất; Mùi nồng tăng lên khi để ngoài không khí. Nếu có mùi bất thường, tuyệt đối không nên mua hoặc sử dụng.

Bề mặt thịt và dịch tiết

Thịt lợn tươi thường khô ráo, không nhớt, lớp mỡ trắng hoặc trắng ngà, chắc.

Thịt lợn bệnh có thể bề mặt nhớt, ướt dính; Mỡ ngả vàng, mềm nhão; Có dịch rỉ ra bất thường, đây là dấu hiệu cho thấy thịt đã bị nhiễm vi sinh vật.

Cảnh giác với thịt giá rẻ bất thường

Theo chuyên gia an toàn thực phẩm, thịt lợn bán với giá rẻ hơn nhiều so với mặt bằng chung, không có dấu kiểm soát giết mổ, không rõ nguồn gốc là nguy cơ lớn nhất. Thịt lợn bệnh thường khó tiêu thụ ở dạng tươi nên dễ bị trà trộn, bán nhanh với giá thấp.

Do đó, nếu thấy thịt lợn bán rẻ quá, chị em đừng tham mà dễ gánh hậu quả về sức khỏe cho cả gia đình.