Bảng giá ô tô Peugeot mới nhất tháng 12/2025

Peugeot là thương hiệu ô tô Pháp nổi tiếng. Hãng chú trọng tạo ra trải nghiệm lái thú vị với hiệu suất vận hành ổn định, tiết kiệm nhiên liệu và hệ thống an toàn thông minh.

Trong đó, Peugeot 2008 Allure là mẫu SUV cỡ nhỏ mang thiết kế hiện đại, năng động và cá tính. Ngoại thất nổi bật với lưới tản nhiệt phong cách, đèn LED sắc nét và các đường nét mềm mại, tạo cảm giác vừa thể thao vừa tinh tế. Thiết kế này giúp xe thu hút ánh nhìn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Peugeot 2008 Allure là mẫu SUV cỡ nhỏ mang thiết kế hiện đại. (Ảnh: PEUGEOT ĐÀ NẴNG)

Khoang nội thất của Peugeot 2008 Allure được hoàn thiện với chất liệu cao cấp, bố trí tiện nghi hợp lý. Màn hình trung tâm cảm ứng sắc nét, vô-lăng i-Cockpit hiện đại và các tính năng hỗ trợ lái thông minh mang đến trải nghiệm thoải mái và tiện lợi. Không gian nội thất rộng rãi, thích hợp cho cả gia đình và những chuyến đi dài.

Bảng giá xe ô tô hãng Peugeot mới nhất tháng 12/2025

Mẫu xe Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) PEUGEOT 408 ALLURE Giá từ 1 tỷ 019 triệu PEUGEOT 408 PREMIUM Giá từ 1 tỷ 119 triệu PEUGEOT 408 GT Giá từ 1 tỷ 269 triệu PEUGEOT 2008 ACTIVE Giá từ 719 triệu NEW PEUGEOT 2008 PREMIUM Giá từ 829 triệu NEW PEUGEOT 2008 GT Giá từ 899 triệu PEUGEOT 3008 ALLURE Giá từ 929 triệu PEUGEOT 3008 PREMIUM Giá từ 1 tỷ 019 triệu PEUGEOT 3008 GT Giá từ 1 tỷ 109 triệu PEUGEOT 5008 PREMIUM Giá từ 1 tỷ 109 triệu PEUGEOT 5008 GT Giá từ 1 tỷ 209 triệu PEUGEOT TRAVELLER PREMIUM 7 CHỖ Giá từ 1 tỷ 589 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.