Podcast: 'Em trai tôi' bị đột quỵ

Đột quỵ không còn là chuyện của tuổi già khi ngày càng nhiều người mới ngoài đôi mươi bất ngờ gục ngã vì những thói quen tưởng vô hại mỗi ngày.

Nhật Thùy - Cẩm Lai
