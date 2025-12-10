Vì sao Thái Lan không bắn pháo hoa khai mạc SEA Games 33?

(VTC News) -

Nghi thức thắp đài lửa SEA Games 33, kết thúc lễ khai mạc không có pháo hoa.

Trong suốt lễ khai mạc SEA Games 33 diễn ra tại sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan) tối qua 9/12, khách mời và khán giả trên khán đài cũng như theo dõi qua truyền hình trực tiếp không được xem bất kỳ màn pháo hoa nào. Kể cả khi đài lửa được thắp lên, pháo hoa cũng không xuất hiện. Đây là điểm khác biệt đáng chú ý của lễ khai mạc SEA Games 33 so với các sự kiện thể thao khác.

Lễ khai mạc SEA Games 33 không có pháo hoa.

Thực ra, việc lễ khai mạc không bắn pháo hoa được ban tổ chức SEA Games tiết lộ từ trước. Trang chủ của đại hội dẫn lời Bộ trưởng Bộ Thể thao và Du lịch Thái Lan Sorawong Thienthong: "Sự kiện được triển khai theo chủ đề “Road to Net Zero” (tạm dịch: Đường tới Net Zero, tức phát thải ròng bằng 0), nhấn mạnh yếu tố bền vững với môi trường trong mọi khâu tổ chức, và không sử dụng pháo hoa".

Thông điệp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững được nhấn mạnh nhiều lần trong lễ khai mạc. Chủ nhà Thái Lan đặt ra khẩu hiệu "SEA Games xanh", hướng tới việc tạo nên chuẩn mực mới cho các kỳ đại hội sau này. Đài lửa của SEA Games 33 - do võ sĩ từng 2 lần vô địch Olympic Panipak Wongpattanakit thắp lên - cũng là điểm đặc biệt, khác hẳn các năm trước.

Theo ban tổ chức, đài lửa của SEA Games 33 được thiết kế với ý tưởng hoàn toàn mới, được coi là hình ảnh biểu tượng của SEA Games 33 với thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm bảo vệ môi trường. Được đặt tên là "Ngọn lửa xanh", đài lửa này tối thiểu hóa việc sử dụng nhiên liệu.

Đài lửa đặc biệt của SEA Games 33.

Ngọn lửa có màu xanh đánh dấu bước chuyển mang tính quyết định hướng tới phát triển bền vững, đồng thời vẫn giữ trọn tinh thần nghi lễ thiêng liêng của Đại hội. Đài lửa trong lễ khai mạc ở sân Rajamangala chỉ mang tính tượng trưng. Phiên bản chính thức được đặt tại công viên Sanam Luang cũng tại Bangkok.

Hôm nay 10/12, SEA Games 33 bước vào ngày thi đấu chính thức đầu tiên. Có 27 môn thể thao diễn ra. Trong đó, 32 nội dung thuộc 9 môn trao huy chương gồm bơi (6 bộ huy chương), cầu lông (2), đua thuyền (6), cờ vua (1), mã cầu (1), jujitsu (6), bi sắt (2), taekwondo (6) và bóng gỗ (2).

Đoàn thể thao Việt Nam có vận động viên tranh tài ở 17 môn thể thao. Các vận động viên có cơ hội cạnh tranh huy chương vàng là Trần Hưng Nguyên (bơi), Đào Hồng Sơn, Đặng Đình Tùng (jujitsu).