Lịch cúp điện hôm nay ngày 10/12/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 10/12/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện xã Trà Bồng

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 10/12/2025 từ 07h30 - 10h00 Mất điện trạm Trà Thủy 1. Đội quản lý điện Trà Bồng Đấu nối, lắp xà, căng dây đường dây 22kV thuộc công trình Đường dây và TBA 40kVA tại tổ 4, thôn 6, xã Trà Thủy, tại vị trí 05, NR Thủy 1

Lịch cúp điện xã Tư Nghĩa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 10/12/2025 từ 08h00 - 11h00 Mất điện trạm Nghĩa Lâm 11. Đội quản lý điện Tư Nghĩa Tháo lèo tại cột 01 ĐD 0,4 kV XT1 TBA Nghĩa Lâm 11, hãm dây dẫn về hai phía để tách thành hai XT.

Lịch cúp điện xã Tu Mơ Rông

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 10/12/2025 từ 09h00 - 10h00 Mất điện trạm Tê Xô Trong 2. Đội quản lý điện Tu Mơ Rông Thay thế CSV bị suy giảm cách điện 10/12/2025 từ 10h00 - 12h00 Mất điện trạm Khu phụ trợ 2. Đội quản lý điện Tu Mơ Rông Thay TI định kỳ

Lịch cúp điện xã Nghĩa Hành

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 10/12/2025 từ 08h00 - 11h00 Mất điện trạm Long Mai 2, Long Mai 3, công ty TNHH NN Sạch Phú Hiệp. Đội quản lý điện Nghĩa Hành Thi công căng hãm dây dẫn, đấu nối và thu hồi dây dẫn đường dây hạ thế thuộc TBA Long Mai 3 (XDCB2024)

Lịch cúp điện xã Mộ Đức

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 10/12/2025 từ 07h30 - 15h30 Mất điện trạm KTDC Đồng Ngõ, Đức Phú 12, Đức Phú 17. Đội quản lý điện Mộ Đức Thay 58 sứ đứng linepost kèm ty 24kV tại các vị trí từ cột 48/1 đến 48/2 (05 vị trí mỗi vị trí 03 quả), 48/6 (01), từ cột 48/7 đến 48/10 (04 vị trí mỗi vị trí 03 quả), 48/11 (01), từ cột 48/12 đến 48/15 (04 vị trí mỗi vị trí 03 quả), 48/16 (04), từ cột 48/17 đến 48/18 (02 vị trí mỗi vị trí 03 quả), 48/19 (01), 48/20 (06).Thay 36 chuỗi cách điện treo bằng polymer 24kV 70KN SC-22P tại các vị trí cột 48 (03), 48/1 (06), 48/6 (09), 48/11 (06), 48/16 (03), 48/19 (06), 48/20 (03).Thay 03 dây néo TK50-12 tại các vị trí 48/1 (01), 48/11 (02).Thay 64 sợi dây nhôm trần buộc cổ sứ A3,5mm2 (2,5m/sợi) tại các vị trí từ cột 48 đến 48/5 (06 vị trí mỗi vị trí 03 sợi), 48/6 (02), từ cột 48/7 đến 48/10 (04 vị trí mỗi vị trí 03 sợi), 48/11 (02), từ cột 48/12 đến 48/15 (04 vị trí mỗi vị trí 03 sợi), 48/16 (04), 48/17 (03), 48/18 (03), 48/19 (01), 48/19 (07).Thay 33 khóa néo dây AC 3 bulong 50-95mm2 tại các vị trí cột 48 (03), 48/1 (06), 48/6 (09), 48/11 (06), 48/19 (06), 48/20 (03).Thay 24 khóa CK7-15 tại các vị trí cột 48/6 (09), 48/11 (06), 48/19 (06), 48/20 (03).Thay 12 kẹp cáp 3 bu lông nhôm 70mm2 tại vị trí cột 48/6.Thay 15 cùm xà đỡ thẳng tại các vị trí từ cột 48/2 đến 48/5 (04 vị trí mỗi vị trí 01 cái), từ cột 48/7 đến 48/10 (04 vị trí mỗi vị trí 01 cái), từ cột 48/12 đến 48/18 (07 vị trí mỗi vị trí 01 cái).Thay 18 buloon M16x50 thép mạ có đai ốc tại các vị trí cột 48 (02), 48/1 (02), 48/6 (04), 48/11 (04), 48/16 (02), 48/20 (02).Thay 126 buloon M14x50 thép mạ có đai ốc tại các vị trí cột 48 (04), 48/1 (06), 48/6 (24), 48/11 (24), 48/16 (14), 48/19 (12), 48/20 (12).Thay 51 buloon M16x250 thép mạ có đai ốc tại các vị trí cột 48 (12), 48/1 (28), từ cột 48/2 đến 48/5 (04 vị trí mỗi vị trí 01 cái), 48/6 (08), từ cột 48/7 đến 48/10 (04 vị trí mỗi vị trí 01 cái), 48/11 (08), từ cột 48/12 đến 48/15 (04 vị trí mỗi vị trí 01 cái), 48/16 (05), 48/17 (01), 48/18 (01), 48/19 (02), 48/20 (04) đường dây 22kV NR Đức Phú 11

Lịch cúp điện xã Đăk Tô

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 10/12/2025 từ 08h00 - 15h00 Mất điện trạm Khu dân cư TĐ24. Đội quản lý điện Đăk Tô Cải tạo TBA KDC Trung đoàn 24

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 10/12/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại tỉnh Quảng Ngãi để khán giả tiện theo dõi.