Sóng xé toạc bờ biển Đà Nẵng, đánh bật gốc phi lao, uy hiếp loạt công trình

Những ngày đầu tháng 12, đoạn bờ biển kéo dài hàng trăm mét qua địa bàn khối phố Tân Thành, phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng, lại hứng chịu liên tiếp những đợt sóng lớn công phá.
Theo UBND phường Hội An Tây, thời gian qua, hơn 3km bờ biển trên địa bàn phường lâm cảnh sạt lở. Trong đó, nghiêm trọng nhất là đoạn bờ biển chạy dọc theo tuyến đường Nguyễn Phan Vinh - nơi xuất hiện nhiều vị trí xói lở nặng.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, sạt lở đã áp sát khu dân cư ven biển, tạo thành vách đứng cao khoảng 4-5m.
Nhiều gốc dương liễu, hàng dừa bị quật trơ gốc, nằm chơi vơi dưới biển.
Hiện mép nước còn cách dãy nhà dân, nhà hàng, khu lưu trú phục vụ khách du lịch chỉ vài bước chân khiến người dân "đứng ngồi không yên".
Ông Nguyễn Đây (bảo vệ làm việc tại một homestay trên đường Nguyễn Phan Vinh) cho hay: "Tình trạng bờ biển sạt lở đã xảy ra từ nhiều năm qua. Tuy nhiên, từ mùa mưa bão năm nay, sóng lớn do ảnh hưởng của các cơn bão khiến xói lở càng kinh khủng hơn. Tháng trước may có bộ đội dốc sức gia cố bằng cách thả các khối bêtông và bao cát xuống các đoạn sạt lở nặng, chứ không thì rất nguy hiểm”.
Tại những vị trí sạt lở nặng, các lực lượng đã trải vải địa kỹ thuật lót nền, đồng thời xếp hơn 200 khối bêtông tạo thành “bức tường” dài hơn 100m nhằm chặn bớt các đợt sóng dữ đánh thẳng vào bờ.
Lãnh đạo UBND phường Hội An Tây cho biết địa phương đã cắm biển, căng dây cảnh báo người dân không đến gần khu vực nguy hiểm. Về lâu dài, phường đề nghị thành phố sớm có giải pháp căn cơ nhằm bảo vệ bờ biển và ngăn tình trạng xói lở tiếp tục ăn sâu.