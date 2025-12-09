Xe tải va chạm xe máy, 3 người bị thương

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 17h50 ngày 9/12. Vào thời điểm trên, xe tải mang biển số 79C 08965 chạy trên Quốc lộ 1 theo hướng Bắc – Nam, khi đến ngã ba Sông Mao (đường rẽ vào cao tốc Phan Thiết – Vĩnh Hảo) thì va chạm với xe 2 bánh mang biển số 86B1 44042 (trên xe có 3 người).

Lực lượng chức năng có mặt bảo vệ hiện trường. (Ảnh: MXH)

Tại hiện trường, xe 2 bánh nằm trước đầu xe tải. Nạn nhân trên xe 2 bánh bị thương nặng, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận để cứu chữa.

Người dân địa phương hỗ trợ đưa nạn nhân đi bệnh viện cứu chữa. (Ảnh: MXH)

Lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt kịp thời để điều tiết, phân luồng giao thông. Đồng thời, cảnh sát phối hợp với lực lượng chức năng liên quan để khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.