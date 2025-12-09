Đóng

13 năm thiếu nguyên liệu: Doanh nghiệp vàng trang sức mong được 'cởi trói'

(VTC News) -

Theo các chuyên gia, việc gỡ bỏ điều kiện kinh doanh vàng nguyên liệu, được kỳ vọng mở đường cho ngành vàng trang sức, trở thành ngành xuất khẩu tỷ đô.

Hồng Thắm
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới