Triều cường trong bão số 10 cày nát bờ biển du lịch nổi tiếng ở Huế

Bờ biển du lịch nổi tiếng ở Huế hoang tàn sau bão số 10

Phú Thuận (phường Thuận An) là một trong những bãi biển du lịch đẹp, nổi tiếng và thu hút du khách, người dân đến tắm, tham quan ở TP Huế.

Sóng biển cuốn trôi bờ đá giữ cát, ăn sâu vào đất liền, kéo theo sự sụp đổ của những tấm bê tông lát đường và vỉa hè. Nhiều vị trí đường dạo bộ bị khoét sâu, tạo thành hầm hố nguy hiểm.

Phao tiêu báo hiệu hàng hải màu vàng cam không rõ nguồn gốc bị sóng lớn đánh dạt vào gần bờ, án ngữ giữa khu vực từng là lối đi bộ ở bờ biển Phú Thuận.

Triều cường, sóng lớn trong bão số 10 mang cát biển, đá hộc tràn vào các hàng quán kinh doanh dọc bờ biển Phú Thuận làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh, khai thác du lịch biển.

Năm 2024, bão số 6 từng làm hư hỏng khoảng 300m đường bê tông ở bãi biển Phú Thuận, bờ biển ăn sâu vào đất liền 100m, sóng biển cuốn trôi gần 700m3 đá hộc và 3.000 bao cát gia cố.

Theo lãnh đạo UBND phường Thuận An, bãi biển Phú Thuận từng bị vỡ tạo cửa biển mới trong trận đại hồng thủy tháng 11/1999, năm 2001 mới được hàn khẩu trở lại. Tại khu vực từng mở cửa biển năm 1999, hiện khoảng cách từ mép nước biển đến bờ đầm phá Tam Giang chỉ còn 250m, rất nguy hiểm khi có bão lũ lớn.

Không chỉ bờ biển Phú Thuận mà toàn bộ bờ biển ở phường Thuận An dài khoảng 1km hiện bị sạt lở nặng, biển xâm thực ăn sâu vào đất liền từ 50 đến 100m, ảnh hưởng trực tiếp 100 hộ dân, nguy cơ hình thành mở cửa biển mới. Trước tình hình cấp bách này, UBND phường Thuận An kiến nghị UBND TP Huế sớm có phương án xử lý khẩn cấp để ngăn sạt lở tiếp diễn.

Ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND TP Huế, yêu cầu phường Thuận An khẩn trương thống kê, báo cáo thiệt hại để thành phố kịp thời bố trí kinh phí, ban bố tình trạng khẩn cấp tại điểm sạt lở, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và công trình hạ tầng ven biển. Về lâu dài, TP Huế đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét hỗ trợ kinh phí khoảng 400 tỷ đồng nhằm xử lý khẩn cấp 2 km bờ biển đoạn qua phường Thuận An và xã Vinh Lộc (huyện Phú Lộc cũ) để đảm bảo an toàn lâu dài cho tuyến bờ biển xung yếu tại Huế vốn chịu nhiều tổn thương do mưa bão từ nhiều năm trở lại đây.