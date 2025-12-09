Bộ Chính trị: Phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp thu nhập người dân

(VTC News) -

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận số 224 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết số 06, công tác quản lý phát triển đô thị đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, còn nhiều hạn chế, yếu kém vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Cụ thể như: Quy hoạch đô thị thiếu ổn định, chồng chéo; việc tổ chức thực hiện còn nhiều bất cập; cơ sở hạ tầng chưa theo kịp tốc độ đô thị hoá; tình trạng ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm; việc quản lý, khai thác, sử dụng không gian ngầm còn hạn chế; không gian tầm thấp, không gian vũ trụ chưa được quan tâm; chưa thực sự gắn với yêu cầu tăng khả năng chống chịu với thiên tai, thời tiết cực đoan, biến đổi khí hậu.

Để thực hiện hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị trong thời gian tới, Bộ Chính trị yêu cầu đổi mới tư duy về công tác quy hoạch đô thị, bảo đảm sự nhất quán trong tổ chức thực hiện.

Với các địa phương, phải khẩn trương rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và nông thôn, bảo đảm tối ưu việc sắp xếp không gian phát triển phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bên cạnh kết hợp chặt chẽ công tác quy hoạch với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, Bộ Chính trị định hướng nhân rộng mô hình phát triển đô thị xanh, sinh thái "làng trong phố - phố trong làng".

Đặc biệt, Bộ Chính trị yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, tập trung xử lý dứt điểm tình trạng "quy hoạch treo", khẩn trương hoàn thành các dự án hạ tầng đô thị chậm tiến độ.

"Thực hiện nghiêm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch đô thị và nông thôn. Nghiêm cấm tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tác động, chi phối công tác quy hoạch vì lợi ích cục bộ", kết luận nêu rõ.

Trong năm 2026, Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn; hoàn thiện quy định pháp luật trong các lĩnh vực quản lý, khai thác, sử dụng, đầu tư phát triển đô thị, cấp, thoát nước, đất đai, quy hoạch, xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, không gian ngầm, không gian công cộng, không gian xanh, mặt nước, mặt biển…

Cùng đó là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, đồng bộ với chính quyền địa phương 2 cấp, phát triển đô thị tăng trưởng xanh, bền vững, chống chịu biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm không khí, chất thải, chống ùn tắc giao thông, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, phát triển một số tỉnh đủ điều kiện trở thành thành phố.

Bộ Chính trị quán triệt cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp phải tiếp tục thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư; hoàn thành mục tiêu xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội trước năm 2030; mở rộng đối tượng mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội.

"Có cơ chế phù hợp thúc đẩy phát triển nhà ở thương mại có giá phù hợp thu nhập của người dân, nhà ở công nhân tại các khu công nghiệp; thành lập, sử dụng hiệu quả Quỹ nhà ở quốc gia. Quản lý phát triển thị trường bất động sản minh bạch, công bằng, bền vững và hài hoà giữa các phân khúc, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, đổ vỡ quy mô lớn", kết luận nêu.

Bộ Chính trị cũng lưu ý, chú trọng phát triển hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung; ưu tiên phát triển không gian xanh, không gian công cộng và diện tích mặt nước; ưu tiên ngầm hoá hệ thống điện, viễn thông... tại các khu vực trung tâm, trục giao thông chính, khu vực cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị. Có chế tài nghiêm khắc đối với các chủ đầu tư không triển khai đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội,… tại các khu đô thị, khu nhà ở.

Một định hướng quan trọng khác được Bộ Chính trị nêu ra là quản lý, phát triển đô thị và phát triển kinh tế đô thị theo chiều sâu, dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu xây dựng chương trình tổng thể xử lý ô nhiễm không khí, nguồn nước sinh hoạt và nước thải tại các đô thị lớn, nhất là Thủ đô Hà Nội và TPHCM. Cùng với đó, theo Bộ Tài chính, phải nâng cao trách nhiệm và năng lực của chính quyền đô thị trong ứng phó thiên tai và xử lý các tình huống khẩn cấp, khủng hoảng.

Ngoài ra, Bộ Chính trị định hướng giải pháp để tập trung phát triển Thủ đô Hà Nội và TP.HCM trở thành đô thị văn minh toàn cầu, phù hợp với tình hình mới.