Sóng 'nuốt' đường bêtông, 'ngoạm' bật gốc phi lao, công phá bờ biển Hội An

Những ngày gần đây, vệt sạt lở kéo dài khoảng 50m (nằm ngay sau một homestay kết hợp quán cà phê trên đường Nguyễn Phan Vinh) đang có dấu hiệu sạt lở nghiêm trọng. "Đoạn bờ biển này bị phá tan hoang từ đợt mưa to gió lớn do ảnh hưởng của bão số 10 hồi cuối tháng 9. Cách đây 4 ngày, mưa trút xối xả kết hợp sóng biển dâng khiến xói lở ăn sâu vào trong bờ thêm 4-5m. Hiện tại, vị trí sạt lở đã áp sát khu vực kinh doanh cà phê, nước giải khát của cơ sở" - một người dân trú khối Tân Thành cho hay.