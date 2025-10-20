Cận cảnh bờ biển Cửa Lở bị sóng 'nuốt chửng'

Những năm gần đây, bờ biển Cửa Lở, xã Tam Hải, TP Đà Nẵng, liên tục đối mặt với tình trạng sạt lở. Sóng biển đã "nuốt chửng" hàng chục hecta đất cùng nhiều tài sản, gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của người dân địa phương.
Theo ghi nhận của PV, đoạn bờ biển dài hơn 2km thuộc thôn Bình Trung bị xâm thực mạnh. Nhiều đoạn bờ biển bị sóng công phá dữ dội, khoét sâu tạo thành những “hàm ếch”, hình thành vách đứng cao từ 4 - 5m.
Không ít căn nhà tạm cùng các ao nuôi tôm bị sóng lớn đánh sập, chỉ còn những khối gạch nằm ngổn ngang.
Hàng trăm cây phi lao được người dân trồng để chắn sóng, giữ đất nhưng cũng bị sóng "ngoạm" bật gốc.
Ông Hà Văn Mai, trú thôn Bình Trung, cho hay tình trạng sạt lở bờ biển Cửa Lở diễn ra từ chục năm nay. Khoảng 2-3 năm trở lại đây, hàng chục ngôi mộ và nhiều căn nhà tạm đã bị sóng đánh sập, chôn vùi dưới cát.
Theo người dân địa phương, họ đã sử dụng các biện pháp như trồng phi lao, đóng cọc tre để giảm sức tàn phá của sóng, nhưng đều không hiệu quả. Vào mùa mưa bão, phi lao lại bị bật gốc, ngã đổ, bờ biển tiếp tục bị khoét sâu từng đoạn dài.
Ông Huỳnh Văn Cường - Chủ tịch UBND xã Tam Hải - xác nhận trung bình mỗi năm, bờ biển Cửa Lở bị ăn sâu vào bờ khoảng 5 - 10m, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của 100 hộ dân nơi đây.
“Trước mắt, chúng tôi sẽ xem xét phương án di dời người dân khỏi những khu vực nguy hiểm. Về lâu dài, địa phương rất mong được hỗ trợ kinh phí để ngăn ngừa sạt lở bờ biển, giúp bà con yên tâm ổn định cuộc sống” - ông Cường nói.