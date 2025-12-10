Nhà trị liệu tâm lý tiết lộ 38 dấu hiệu cho thấy bạn tự tin hay tự ti

(VTC News) -

Trong cuộc sống hiện đại, sự tự tin không chỉ thể hiện bằng lời nói hay phong thái, mà còn ẩn mình trong những chi tiết nhỏ nhất như cách bạn bước vào phòng, cách bạn chọn trang phục, thậm chí cả cách bạn cầm một chiếc túi xách.

Theo nhà trị liệu tâm lý Marygrace Anderson, người sáng lập MG Hypnosis tại London (Anh), những hành vi tưởng chừng vô thức ấy lại phản ánh khá rõ mức độ tự tin hay bất an của mỗi người.

Bà cho rằng, từ việc tô son, chọn phụ kiện đến thói quen sử dụng mạng xã hội đều có thể là “tín hiệu ngầm” về tâm lý. Có người tự tin đến mức thoải mái chụp một bức ảnh và đăng ngay lên mạng mà không suy nghĩ, nhưng cũng có người dễ dao động chỉ vì món ăn của người đối diện trông hấp dẫn hơn.

“Sự im lặng đôi khi có sức nặng hơn bất kỳ lời khoe khoang nào”, Marygrace nói, nhấn mạnh rằng việc cố tỏ ra bận rộn hay khoe nhẹ về tài chính có thể vô tình phơi bày sự thiếu an toàn bên trong.

Dưới đây là danh sách những biểu hiện mà bà tổng hợp, giúp mọi người nhận ra mức độ tự tin thật sự của bản thân.

Những dấu hiệu cho thấy bạn đang thiếu tự tin

Theo Marygrace Anderson, sự bất an thường được thể hiện qua những hành vi nhỏ mà chính người trong cuộc đôi khi không nhận ra. Dưới đây là 19 biểu hiện phổ biến:

1. Thay đổi món ăn theo người khác: Khi thấy người khác gọi món ngon hơn, bạn lập tức đổi theo, dấu hiệu cho thấy bạn không tin vào lựa chọn của chính mình.

2. Giả vờ đang vội để tránh ánh nhìn: Việc cố tỏ ra bận rộn, bước nhanh để không ai chú ý đến mình phản ánh sự ngại ngùng và thiếu tự tin.

3. Dùng cửa kính xe hơi như gương: Những người tự tin thường không kiểm tra ngoại hình mọi lúc. Thói quen này thể hiện sự lo lắng về hình tượng.

4. Khoe khoang về việc “quá bận rộn”: Cụm từ quen thuộc nhưng lại là dấu hiệu của người muốn thể hiện giá trị bản thân bằng lịch trình.

5. Xấu hổ khi được hỏi về nghề nghiệp của bạn đời: Việc lúng túng hoặc tránh né nói về công việc của bạn đời có thể đến từ nỗi sợ bị đánh giá.

6. Cố ý để lộ chìa khóa xe: Một cách khoe gián tiếp về loại xe đang sở hữu, biểu hiện của sự khao khát được công nhận.

7. Nhờ ChatGPT cho mọi lời khuyên: Việc phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn tham khảo thay vì tự đưa ra quyết định cho thấy bạn không tin vào trực giác của mình.

8. Nói “tôi rất ít phải chăm sóc, bảo dưỡng”: Những người thực sự đơn giản, không cầu kỳ thường chẳng bao giờ đề cập đến điều đó.

9. Điện thoại chứa hàng loạt ảnh cùng một nụ cười: Chụp quá nhiều để chọn một tấm “an toàn” là dấu hiệu không hài lòng với bản thân.

10. Cố tình để mở tab những món đồ đắt tiền tại nơi làm việc: Việc để người khác thấy mình đang xem hàng hiệu cho thấy mong muốn được công nhận về khả năng tài chính.

11. Giữ lớp nhựa bảo vệ trên thiết bị: Sợ làm hỏng món đồ mới mua cũng phản ánh nỗi lo lớn hơn về việc giữ gìn “hình ảnh đầu tư”.

12. Mặc quần áo quá cứng hoặc bó sát chỉ vì chúng trông “đắt tiền”: Bạn ưu tiên cái nhìn bên ngoài hơn sự thoải mái cá nhân.

13. Không dám ngồi khi mặc đồ dễ nhăn: Nỗi lo quần áo không còn hoàn hảo lớn đến mức ảnh hưởng hành vi.

14. Chỉ mua đồ phiên bản giới hạn: Bạn cần sự “độc nhất” để thấy mình nổi bật.

15. Không bao giờ mặc cùng một bộ trang phục hai lần: Ngay cả hoàng gia cũng mặc lại đồ, vì thế điều này phản ánh sự tự ti về hình ảnh cá nhân.

16. Không nấu ăn khi có người xung quanh: Bạn cần mọi thứ hoàn hảo trước khi người khác xuất hiện.

17. Giấu cuốn sách đang đọc nơi công cộng: Nỗi sợ bị đánh giá về sở thích cá nhân.

18. Nói “xin lỗi” quá nhiều: Thói quen này thường xuất hiện ở người hay tự trách mình hoặc sợ làm phiền người khác.

19. Mượn quần áo của con gái rồi kể với mọi người: Cách khoe ngầm rằng mình vẫn trẻ trung.

Những dấu hiệu cho thấy bạn thật sự tự tin

Trái ngược với sự bất an, Marygrace cho biết sự tự tin thật sự thường đi kèm với sự thoải mái, tự nhiên và không cần được công nhận. Dưới đây là những biểu hiện cho thấy bạn đã vững vàng hơn mình nghĩ:

1. Không dùng mạng xã hội: Bạn không cần sự xác nhận của người khác, đặc biệt là những người xa lạ.

2. Tô son sáng màu mọi lúc: Bạn không chờ dịp đặc biệt để cảm thấy xinh đẹp.

3. Không mặc đồ có logo lớn: Bởi vì bạn không cần thương hiệu để chứng minh bản thân.

4. Mang túi nhỏ, chỉ chứa những gì thực sự cần thiết: Bạn biết mình muốn gì và không chuẩn bị quá mức cho mọi kịch bản.

5. Cầm túi bằng quai tay: Bạn không dùng túi xách như vật che chắn cảm xúc.

6. Chỉ chụp một bức ảnh: Vì bạn biết mình đủ đẹp và không cần chỉnh sửa quá nhiều.

7. Không liếc nhìn gương khi bước ra ngoài: Sự tự tin khiến bạn không cần xác nhận từ hình ảnh phản chiếu.

8. Không chỉnh sửa quần áo khi đang đi: Bạn biết bộ trang phục đó phù hợp với mình.

9. Để tin nhắn ở chế độ “chưa đọc” và trả lời khi có thời gian: Bạn không cảm thấy cần phải phản hồi ngay lập tức để làm hài lòng ai đó.

10. Không nhìn vào điện thoại để tỏ ra bận rộn khi ở một mình tại sự kiện: Bạn thấy thoải mái ngay cả trong những khoảnh khắc một mình.

11. Kết hợp trang phục bình dân và hàng hiệu mà không nghĩ ngợi: Bạn tự tin với phong cách cá nhân.

12. Mặc đồ chưa ủi chỉ vì thích: Bạn không để chuẩn mực hoàn hảo chi phối.

13. Mặc lại trang phục nhiều lần: Vì bạn hiểu rằng giá trị của mình không nằm ở sự mới lạ.

14. Tận hưởng món đồ đắt tiền mà không đăng tải lên mạng: Sự tự tin không cần phải được người khác công nhận.

15. Phối trang sức tùy thích, không quan tâm quy tắc: Bạn ưu tiên sở thích, không phải chuẩn mực.

16. Tương tự với quần áo, bạn thoải mái kết hợp các phong cách đối lập: Bạn tin vào gu của bản thân.

17. Không nhuộm khi tóc bạc: Bạn chấp nhận vẻ đẹp tự nhiên.

18. Chơi những trò bạn không giỏi: Mục tiêu của bạn là vui, không phải thể hiện.

19. Thoải mái bật những bài hát mình yêu thích: Bạn không sợ bị phán xét về gu âm nhạc.

Theo Marygrace Anderson, điều quan trọng nhất không phải việc bạn thuộc nhóm nào, mà là sự nhận thức. Khi hiểu rõ những biểu hiện của bản thân, bạn có thể điều chỉnh và xây dựng sự tự tin lành mạnh, đến từ bên trong chứ không phải qua ánh nhìn của người khác.