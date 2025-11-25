Stylist nổi tiếng khuyên vứt ngay 10 món đồ lỗi mốt khiến bạn thành 'tối cổ'

(VTC News) -

Ai trong chúng ta cũng từng rơi vào tình huống tủ đầy quần áo nhưng lại không biết mặc gì. Những chiếc quần túi hộp rộng thùng thình, quần jeans rách tả tơi hay bộ đồ thể thao nhung từng “sang chảnh” giờ có thể khiến bạn trông lạc hậu. Chuyên gia thời trang Rochelle White, nhà tạo mẫu nổi tiếng tại Milton Keynes, vừa tiết lộ 10 món đồ thực sự “lỗi thời” trong năm 2025, đồng thời gợi ý những lựa chọn thay thế phù hợp với phong cách hiện đại, thanh lịch.

Trong cuộc trò chuyện với tờ Daily Mail, Rochelle nhấn mạnh: “Hiện nay có sự gia tăng của xu hướng ‘sang trọng thầm lặng’, phong cách vượt thời gian. Người ta muốn tủ đồ tinh tế, đầu tư vào những món đồ cơ bản, không theo mùa. Dĩ nhiên, đôi khi bạn vẫn muốn thử vài món theo xu hướng mới, nhưng sự ưu tiên giờ đã thay đổi".

Dưới đây là những món đồ stylist Rochelle White khuyên nên loại bỏ và những lựa chọn thay thế để bạn cập nhật tủ quần áo ngay lập tức.

Quần túi hộp

Sau đại dịch COVID-19, quần cargo và quần jean thùng thình kiểu thập niên 1990 từng “làm mưa làm gió”. Họa tiết rằn ri xanh lá và trang phục quân đội từng xuất hiện trên sàn diễn của Moschino, Miu Miu và Dior cũng trở nên phổ biến.

Tuy nhiên hiện nay lại khác; Rochelle nhận định: “Quần túi hộp đã bị coi là lỗi mốt. Chúng đã được thay thế bằng quần ống rộng, ống loe và cả quần jeans ống đứng". Xu hướng giờ đây ưu tiên những chiếc quần gọn gàng, tôn dáng, dễ phối đồ và bền với thời gian.

Người mẫu Emily Ratajkowski được chụp ảnh mặc quần kaki cargo rộng thùng thình ở Paris vào năm 2024 cho một sự kiện của Vans .

Quần jeans rách

Từng là biểu tượng của thời trang đường phố năm 2016, quần jeans rách từng được Kylie Jenner, Margot Robbie hay Rosie Huntington-Whiteley lăng xê. Nhưng hiện nay, chúng ít được ưa chuộng và đôi khi còn bị gọi là “cheugy”, từ lóng dùng để chỉ những món đồ lỗi thời và không sành điệu.

Rochelle giải thích: “Quần jeans rách có thể trông lộn xộn, thiếu gọn gàng. Chúng để lộ quá nhiều và khó phối cho trang phục thanh lịch. Thay vào đó, quần jeans ống đứng, quần vải hoặc các thiết kế tối giản là lựa chọn an toàn hơn".

Nữ diễn viên, ca sỹ Hilary Duff dạo quanh Los Angeles với chiếc quần jeans xanh rách vào năm 2022.

Màu neon

Màu sắc tươi sáng từng là biểu tượng của phong cách thời trang thập niên 1980 với miếng đệm vai, màu tẩy axit và nhuộm loang. Dù mùa xuân 2024, Charli XCX có mang màu xanh lá tươi sáng trở lại, Rochelle cho rằng trong đời thường, màu neon không còn phù hợp.

“Neon và các màu huỳnh quang chỉ dành cho lễ hội hay tiệc tùng. Trong cuộc sống hàng ngày, các tông màu trung tính, tự nhiên và vượt thời gian được ưa chuộng hơn", cô chia sẻ.

Nữ diễn viên Blake Lively xuất hiện trong bộ vest toàn màu xanh neon khi cô ở Thành phố New York vào năm 2018.

Logo thiết kế hào nhoáng

Áo phông Adidas, Nike hay CK Jeans dễ mặc nhưng những món đồ khoe logo quá lộ liễu như Louis Vuitton, Gucci hay Burberry giờ đây bị coi là “ồn ào”. Rochelle giải thích: “Logo in đậm có thể gây chú ý thái quá. Xu hướng hiện nay là phong cách sang trọng, nhẹ nhàng, tinh tế".

Phong cách đường phố từng thống trị giữa thập kỷ 2010, nhưng giờ đây sự tinh tế và tối giản được đánh giá cao hơn.

Molly-Mae Hague đăng một bức ảnh lên Instagram khoe áo hoodie Essentials và chiếc vali Louis Vuitton.

Các phụ kiện mini

Những chiếc túi Jacquemus “chiquito” từng là trào lưu không thể bỏ qua. Tuy nhiên, Rochelle cảnh báo: “Các món đồ mini, siêu nhỏ kém thực tế, không tinh tế cho trang phục hàng ngày. Váy bút chì, váy may đo mới là lựa chọn sang trọng, thanh lịch và vượt thời gian".

Các túi mini vẫn có thể xuất hiện tại lễ hội hay tiệc tùng, nhưng không nên là món đồ chủ đạo trong tủ.

Một bức ảnh lên Instagram của Molly-Mae Hague: Cô mặc áo hoodie Essentials và cầm túi Louis Vuitton.

Bộ đồ thể thao và quần áo phối hợp bằng vải nhung

Những bộ đồ nhung Juicy Couture từng là biểu tượng của những năm 2000 và hồi sinh vào năm 2023. Nhưng Rochelle cho biết: “Phong cách này đã hết thời. Người tiêu dùng giờ tìm kiếm đồ thể thao chất lượng, rộng rãi, tiện dụng, không quá sặc sỡ hay bóng bẩy".

Paris Hilton được chụp ảnh mặc bộ đồ thể thao nhung phù hợp khi đi dạo quanh Los Angeles vào năm 2011.

Đồ thiết kế nhái

Quần áo nhái luôn có chỗ đứng nhất định, nhưng Rochelle nhận định: “Trong thế giới thời trang hiện đại, đồ giả trở nên ‘ngượng ngùng’. Người tiêu dùng ưu tiên đầu tư vào sản phẩm chất lượng hoặc món đồ chính hãng được nhà thiết kế chứng nhận. Thương hiệu bình dân như Zara vẫn đáp ứng nhu cầu này, mang lại cảm giác cao cấp mà không quá tốn kém".

Đồ cắt cúp, hở phần dưới ngực

Áo hở ngực từng thịnh hành năm 2017 và hồi sinh năm 2024 nhờ Emma Chamberlain, Halsey và Zendaya. Nhưng Rochelle cảnh báo: “Những món đồ cực kỳ hở hang hiện bị coi là ‘ghê tởm’. Chúng từng có khoảnh khắc lên ngôi, nhưng đến năm 2026 sẽ ít phổ biến hơn. Đây là kiểu cần được thay thế hoặc loại bỏ".

Màu hồng tươi

Năm 2023, trào lưu “Barbiecore” thống trị với tông màu hồng sáng. Nhưng stylist nhấn mạnh: “Thái độ với màu sắc đã thay đổi. Gam màu trung tính, trầm hoặc theo mùa mới là xu hướng hiện nay. Màu hồng sáng không còn phổ biến như trước".

Amanda Holden được chụp ảnh mặc một chiếc váy màu hồng tươi sáng trong quá trình quay Britain's Got Talent năm 2024.

Giày bốt Ugg cao

Ugg ngắn vẫn phổ biến trên Instagram và TikTok, nhưng phiên bản cao cổ đã lỗi thời. Rochelle giải thích: “Bốt cao được coi là ‘bà già’. Kiểu bốt ngắn đến mắt cá chân hoặc nửa mắt cá chân, thậm chí bốt trượt hiện đại và tiện dụng hơn, và được ưa chuộng hơn".

Selena Gomez được chụp ảnh đang đi đôi bốt cao cổ Ugg vào thời điểm xu hướng này lên đến đỉnh điểm trong chuyến đi đến Tokyo năm 2011.

Rochelle White cho biết, phong cách “sang trọng thầm lặng” sẽ tiếp tục thống trị thời trang năm 2026. Đây là những món đồ bạn nên đầu tư để tạo tủ đồ tinh tế, thanh lịch và vượt thời gian:

- Giày thể thao Adidas VL Court 3.0: Phong cách cổ điển, vừa vặn, không quá nổi bật. Các phiên bản như Sambas, Gazelles, Puma Palermo cũng phù hợp.

- Quần vải lanh nguyên chất M&S: Thoáng khí, thoải mái, sang trọng mà không phô trương.

- Áo khoác vải tuýt kẻ caro M&S: Chất liệu truyền thống, đường cắt hiện đại, nổi bật mà không cần chạy theo xu hướng.

- Váy midi dệt kim gân H&M: Thiết kế tối giản, có thể mặc nhiều lớp hoặc mặc riêng.

- Áo len / áo khoác len cổ tròn Next: Cotton mềm mại, cổ điển, lý tưởng cho trang phục đan lát không bao giờ lỗi mốt.

- Váy midi dáng ôm: Kiểu dáng tối giản, tôn nét cơ bản, sang trọng và nhẹ nhàng.

- Áo len rộng thùng thình Isabel: Chất liệu đan cao cấp, tông màu trung tính, hoàn hảo cho cuối tuần thư giãn.

- Áo dài tay cài nút New Look: Áo sơ mi cổ điển, đơn giản, đa năng, có thể mặc trang trọng hoặc giản dị.

Theo Rochelle White, tủ đồ hiện đại không chỉ là việc bắt kịp xu hướng mà còn là đầu tư vào những món đồ cơ bản, chất lượng và tinh tế. Việc từ bỏ những món đồ lỗi mốt không chỉ giúp bạn tránh “rùng mình” trước cái nhìn của người khác mà còn giúp phong cách của bạn trở nên thanh lịch, bền vững hơn.

“Đừng chạy theo từng trào lưu. Hãy ưu tiên các món đồ vượt thời gian, dễ phối và luôn tạo cảm giác sang trọng", stylist khuyên nhủ. Với những gợi ý trên, năm 2026 hứa hẹn là thời điểm bạn có thể làm mới tủ đồ một cách thông minh và tinh tế.