Ngoại binh cao gần 2 mét có quốc tịch Việt Nam, lấy tên Đỗ Phi Long

(VTC News) -

Ngày 4/12/2025, Chủ tịch nước Lương Cường kí quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với trung vệ Gustavo Santos - hiện thi đấu cho câu lạc bộ Đà Nẵng. Lễ trao Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam với cầu thủ sinh năm 1995 được tổ chức tại Đà Nẵng vào ngày 11/12. Gustavo mang tên tiếng Việt là Đỗ Phi Long.

Quá trình nhập tịch của Gustavo Santos diễn ra với tốc độ rất nhanh, chỉ kéo dài trong khoảng 5 tháng, vượt xa dự kiến của người hâm mộ. Anh nhận được sự quan tâm hỗ trợ lớn từ phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), lãnh đạo đội bóng chủ quản SHB Đà Nẵng cũng như huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Kim Sang-sik.

Gustavo Santos có quốc tịch Việt Nam.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ kiểm tra tư cách thi đấu của Gustavo để tránh mọi rủi ro đáng tiếc. Nếu đạt được mọi yêu cầu từ phía Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), việc ông Kim Sang-sik triệu tập Đỗ Phi Long lên đội tuyển Việt Nam chỉ còn là vấn đề thời gian.

Gustavo Santos (Đỗ Phi Long) sinh năm 1995, cao 1m95 mang quốc tịch Brazil. Cầu thủ 30 tuổi thi đấu ở vị trí trung vệ. Anh đến Việt Nam từ năm 2019, thử việc ở một số câu lạc bộ trước khi khoác áo Sài Gòn FC.

Cầu thủ này sau đó chơi bóng cho Sông Lam Nghệ An, Thanh Hóa trước khi chuyển tới Đà Nẵng ở mùa giải này. Giai đoạn phong độ cao nhất của Gustavo Santos là khoảng thời gian thi đấu cho CLB Thanh Hóa. Anh là trụ cột giúp đội bóng xứ Thanh giành 2 chức vô địch Quốc gia. Kết thúc mùa giải 2024-2025, Gustavo chia tay câu lạc bộ Thanh Hóa để gia nhập Đà Nẵng.

Trung vệ có chiều cao gần 2m ghi dấu ấn ở cách chơi bóng điềm tĩnh. Khả năng chuyền bóng và phát động tấn công của anh cũng không tồi. Ngoài ra, với chiều cao tốt, Gustavo rất mạnh trong các pha không chiến cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

Trong thời gian tới, đội tuyển Việt Nam có thể tiếp tục sở hữu thêm những cầu thủ nhập tịch như Patrik Lê Giang, Geovane Magno, Janclesio và Gordon Rimario.