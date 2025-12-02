Xuất hiện tổ chức lớn đầu tiên bênh 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch gian lận

Liên đoàn Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới (FIFPRO) ngày 1/12 lên tiếng bày tỏ quan ngại với quyết định của Ủy ban Kháng cáo FIFA khi cơ quan này giữ nguyên án treo giò 12 tháng đối với 7 cầu thủ xin xác nhận đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia. Tổ chức này cho rằng mức phạt là “hoàn toàn không tương xứng” với bản chất vụ việc.

Trong một tuyên bố chính thức, FIFPRO khẳng định 7 cầu thủ “thực chất là nạn nhân” khi FIFA cũng đã xác nhận những giấy tờ mà các cầu thủ nộp đều là thật, không có bằng chứng nào cho thấy họ tự làm giả tài liệu. Theo FIFPRO, việc 7 người rơi vào cùng một tình huống cho thấy nếu có sai phạm về giấy tờ thì "chắc chắn không phải bắt nguồn từ hành vi cá nhân".

Liên đoàn Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới (FIFPRO) trong tuyên bố chính thức về quyết định giữ nguyên án treo giò với 7 cầu thủ nhập tịch gian lận Malaysia.

FIFPRO cũng nhấn mạnh các cầu thủ không có bất kỳ cơ chế nào để tự xin xác nhận ràng buộc từ FIFA về tư cách thi đấu. Quy trình này hiện không phải là thủ tục bắt buộc. Vì vậy, việc họ bị quy trách nhiệm cho hồ sơ do Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) gửi lên FIFA là điều “đặc biệt đáng lo ngại”. FIFPRO cho rằng không thể đặt lên cầu thủ nghĩa vụ phải xác minh những tài liệu mà họ không phải là người ban hành hay nộp.

Theo FIFPRO, cả 7 cầu thủ đều đã tuân thủ đúng quy trình: nộp hồ sơ cá nhân, làm việc với cơ quan chức năng Malaysia và thực hiện thủ tục tuyên thệ. Họ nhận hộ chiếu do chính phủ cấp và chờ FAM xác nhận tư cách thi đấu. Tất cả các bước này đều do cơ quan bên ngoài kiểm soát. Tuy nhiên, các cầu thủ hiện vẫn phải đối mặt với án treo giò tại CLB và hàng loạt hệ lụy khác. FIFPRO cho rằng điều này là không công bằng vì họ không hề có lỗi.

Trước đó, FIFA kết luận FAM đã gian lận hồ sơ nhập tịch cho các cầu thủ từng ra sân trong trận Malaysia thắng Việt Nam hồi tháng 6/2025. 7 cầu thủ bị phạt gồm Gabriel Arrocha, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Jon Irazábal và Hector Hevel. Ngoài án treo giò 12 tháng, mỗi người còn bị phạt 2.000 CHF (khoảng 2.400 USD) trong khi FAM bị phạt 350.000 CHF (khoảng 434.000 USD).

7 cầu thủ của ĐT Malaysia bị FIFA phát hiện gian lận nhập tịch.

FAM đã nộp đơn kháng cáo nhưng bị FIFA bác đơn. FIFA công bố tài liệu cho thấy nơi sinh của ông bà 7 cầu thủ không khớp với thông tin FAM cung cấp.

Sau đó, liên đoàn tuyên bố đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Tuy vậy, khả năng đảo ngược quyết định được đánh giá là thấp.

FIFPRO khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ các cầu thủ và tin rằng CAS sẽ xem xét lại vụ việc. Tổ chức này hy vọng tòa sẽ “đảo ngược bất công”.