7 sao nhập tịch chối trách nhiệm, muốn kiện LĐBĐ Malaysia làm giả giấy tờ

(VTC News) -

"Nhóm 7 cầu thủ nhập tịch có thể khởi kiện FAM là điều hoàn toàn bình thường nếu họ cảm thấy oan ức và bị mất đi phần thu nhập của mình vì án cấm thi đấu 12 tháng", ông Balbeer Singh - Chủ tịch hiệp hội Luật thể thao Malaysia (SLAM) trả lời trên kênh Astro Arena.

Ở trận đấu gặp tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, Malaysia trình làng một loạt cầu thủ nhập tịch. Với lực lượng vượt trội, đội bóng này không mấy khó khăn để đánh bại thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik với tỉ số 4-0.

Nhóm 7 cầu thủ nhập tịch có thể khởi kiện Liên đoàn bóng đá Malaysia.

Tuy nhiên, ngay sau đó tranh cãi nổ ra khi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) nhận được thông tin về việc 7 cầu thủ gian lận giấy tờ nhập tịch. Nhóm này bao gồm: Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Dù vậy, không dễ dàng để các cầu thủ nhập tịch có thể thực hiện vụ kiện này. Vấn đề ở chỗ chính FAM cũng đang vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ dư luận trong nước. Cơ quan quản lý bóng đá Malaysia chưa gửi đơn khiếu bại chính thức cho Toà án thể thao quốc tế (CAS). Nhóm cầu thủ nhập tịch chỉ có thể khởi kiện khi có phán quyết cuối cùng từ CAS.

Theo phân tích từ ông Balbeer Singh, FIFA cho rằng trách nhiệm của nhóm cầu thủ nhập tịch trong vụ bê bối làm giả giấy tờ là không thế chối bỏ.

"Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) chỉ ra việc cầu thủ nhập tịch không hề kiểm tra kĩ thông tin cá nhân và họ bị kết tội gian dối, không cung cấp thông tin thật hoặc phụ thuộc người đại diện, chấp nhận kí giấy tờ liên quan và cố tình lờ đi sự thật. Đây là bằng chứng quan trọng.

Sau khi các hoạt động pháp lý ở CAS kết thúc, các cầu thủ mới có thể khởi kiện FAM nhưng họ cũng đối diện nguy cơ không thực hiện được việc này", chuyên gia của Hiệp hội luật thể thao Malaysia cho biết.

Theo quyết định được công bố bởi Ủy ban Kháng cáo FIFA, cơ quan bóng đá cao nhất thế giới này giữ nguyên án phạt ban đầu, bao gồm việc đình chỉ 7 cầu thủ Malaysia và phạt tiền FAM.

FIFA giữ nguyên mức phạt 350.000 franc Thụy Sĩ đối với FAM, đồng thời đình chỉ 12 tháng và phạt 2.000 franc Thụy Sĩ cho cả 7 cầu thủ nhập tịch liên quan vì vi phạm Điều 22 Bộ luật Kỷ luật của FIFA về giả mạo giấy tờ.

Trong phiên giải trình ngày 30/10 trước Uỷ ban kháng cáo của FIFA tại Miami (Mỹ), cả 7 cầu thủ đều phủ nhận trách nhiệm trong vụ gian lận. Họ khẳng định không trực tiếp tham gia các khâu liên quan đến giấy tờ sau khi chuyển bản gốc tài liệu cho Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) qua trung gian. Những văn bản gốc này không chứa thông tin bị chỉnh sửa.

Ngoài ra, 7 cầu thủ cũng cho biết họ không đọc, không kiểm tra hồ sơ nhập tịch, bao gồm cả những tài liệu mà họ ký vào trước khi nộp lên cơ quan có thẩm quyền của Malaysia và FIFA. Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đánh giá đây là hành vi vô trách nhiệm nghiêm trọng.