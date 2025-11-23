Chuyên gia: LĐBĐ Malaysia chọc giận FIFA, kháng cáo càng thêm nặng tội

(VTC News) -

Pekan Ramli - cựu tuyển thủ Malaysia hiện là chuyên gia phân tích uy tín - khuyên Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cân nhắc kỹ lưỡng trước khi khởi động quy trình kháng cáo lên Tòa trọng tài thể thao (CAS) trong vụ bê bối gian lận nhập tịch. Ông cho rằng hành động này có thể đẩy bóng đá Malaysia vào tình thế xấu hơn hiện tại.

Theo ông Pekan Ramli, quyết định do Ủy ban Kháng cáo FIFA đưa ra là lời cảnh báo đủ mạnh dành cho FAM. Những lập luận trong bản báo cáo dài 64 trang cho thấy FIFA không hài lòng vì vẫn chưa thể trừng phạt đúng đối tượng trực tiếp chịu trách nhiệm trong bộ máy của LĐBĐ Malaysia.

Mỗi lần kháng cáo thất bại, LĐBĐ Malaysia và đội tuyển quốc gia càng tăng nguy cơ nhận án phạt bổ sung.

Tổng thư ký LĐBĐ châu Á (AFC) mới đây cũng xác nhận FIFA sẽ mở thêm cuộc điều tra thứ hai nhằm tìm ra nhân vật cụ thể làm giả giấy tờ.

“Chừng nào FIFA chưa nhận được lời giải thích và bằng chứng rõ ràng để trừng phạt những người trực tiếp liên quan, chừng đó FIFA sẽ không hài lòng. Dường như chúng ta đã khiến FIFA tức giận hơn khi không chịu chấp nhận thực tế", chuyên gia Pekan Ramli nói.

Cựu tuyển thủ Malaysia cho rằng FAM không nên cố bảo vệ lập trường từng bị FIFA bác bỏ 2 lần.

“Lợi ích của bóng đá quan trọng hơn lợi ích của FAM hoặc của bất kỳ cá nhân nào. Chúng ta phải nhìn toàn diện và sâu rộng: FAM có đủ cơ hội và năng lực để đưa vụ việc lên CAS hay không?

Hãy đọc kỹ những gì FIFA đã nêu. Liệu có cơ hội thách thức FIFA tại CAS hay không? Điều này có ảnh hưởng rất lớn — liệu danh tiếng của chúng ta có được phục hồi trên trường quốc tế hay sẽ tệ hơn nữa?", ông Pekan Ramli nói.

Trước đó, FIFA đã cảnh báo rằng mức phạt và lệnh đình chỉ có thể bị tăng nặng nếu FAM thất bại trong kháng cáo tại CAS.