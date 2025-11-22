Cầu thủ nhập tịch Malaysia chối cãi khó tin, FIFA càng khẳng định có tội

(VTC News) -

Trong buổi điều trần trước Ủy ban khiếu nại của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tại Miami (Mỹ) hôm 30/10, 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch gian lận đều khẳng định vô can và đẩy trách nhiệm sang Liên đoàn bóng đá Malaysia cũng như người môi giới trong vụ làm giả giấy tờ. Tuy nhiên, chính những lời chối tội này càng củng cố quan điểm của FIFA về việc họ xứng đáng chịu án phạt.

Liên quan đến mối liên hệ giữa gia đình với Malaysia, các cầu thủ Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel có câu trả lời tương tự nhau. Họ tự nhận có ông hoặc bà là người Malaysia nhưng chỉ biết qua lời kể của người trong gia đình mà không xác minh, kiểm chứng.

Riêng trường hợp của Imanol Machuca và Joao Figueiredo có liên lạc với người bà vẫn còn sống nhưng chưa từng hỏi thông tin này.

Các cầu thủ nhập tịch của Malaysia càng biện hộ càng rơi vào thế bất lợi.

Các cầu thủ cũng cho biết họ không đọc hay rà soát bất kỳ tài liệu nào trong quá trình nhập quốc tịch Malaysia, kể cả những giấy tờ quan trọng mà họ ký tên. Sự tham gia chủ động của họ chỉ dừng lại ở việc chuyển các giấy tờ bản gốc theo yêu cầu của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) qua trung gian.

Họ chỉ biết có sự sai lệch thông tin sau khi FIFA ra án phạt. Tuy nhiên, các cầu thủ ủy quyền hoàn toàn cho FAM phản hồi với FIFA trong lần giải trình đầu tiên cũng như kháng cáo. Chỉ duy nhất một cầu thủ tham vấn luật sư nhưng không có động thái chủ động nào khác trong việc tìm hiểu nguyên nhân. Khi được hỏi lý do, cả 7 người đều cho biết họ tin tưởng vào người môi giới và LĐBĐ Malaysia mà không tìm hiểu về các quy định.

Tuy nhiên, sự ngây thơ đến khó tin này lại càng khiến FIFA củng cố quan điểm rằng các cầu thủ không vô can trong quá trình giả mạo giấy tờ. Ủy ban kháng cáo của LĐBĐ thế giới không cho rằng đây là sự vô tư mà là thiếu trách nhiệm.

"Các bên kháng cáo lập luận rằng FAM chịu trách nhiệm về quy trình nhập tịch và xác nhận tư cách, và rằng họ chỉ làm theo hướng dẫn. Tuy nhiên, lập luận này không thừa nhận một thực tế pháp lý và khách quan cơ bản: Người được hưởng lợi từ quá trình nhập tịch chính là cá nhân được nhập tịch", FIFA nhận định.

Cơ quan này cho rằng các cầu thủ không thể chỉ ký tài liệu mà không đọc, hoặc gửi giấy tờ mà không hề cố gắng xác minh độ chính xác hay nguồn gốc của chúng. "Cách hành xử như vậy thấp hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn tối thiểu của một cầu thủ chuyên nghiệp và không phù hợp với trách nhiệm đi kèm mong muốn được thi đấu cho đội tuyển quốc gia", FIFA viết trong báo cáo chi tiết về quy trình bác bỏ đơn kháng cáo.

"Một cầu thủ chuyên nghiệp bình thường sẽ đặt câu hỏi: Làm sao họ có thể đại diện cho một quốc gia mà họ không có bất kỳ mối liên hệ thực sự nào. Ủy ban nhấn mạnh các cầu thủ không có bất kỳ sự gắn kết nào với Malaysia. Việc cho rằng họ có thể thi đấu cho Malaysia mà không đặt ra một câu hỏi nào là điều đi ngược lại logic và trách nhiệm nghề nghiệp".

Theo FIFA, việc các cầu thủ không thắc mắc về sự bất thường này thể hiện sự "cố ý làm ngơ và sự bất cẩn nghiêm trọng". Việc tin tưởng mù quáng những người trung gian xa lạ mà không xác minh quy trình hay tài liệu không thể miễn trách nhiệm cho họ. Thậm chí, FIFA đánh giá cả thái độ của một trong 7 cầu thủ là coi nhẹ trách nhiệm bản thân khi trả lời "không phải việc của tôi".

"Ủy ban nhận thấy thật khó hiểu khi không ai trong số họ dám hỏi những người liên quan (người đại diện hoặc “người quen”) rằng điều gì đã xảy ra với các tài liệu, ai đã làm giả chúng, và tại sao họ bị treo giò. Sự thiếu tò mò và thiếu trách nhiệm này là điều không thể chấp nhận, và là dấu hiệu cho thấy các cầu thủ có thể đã biết về kế hoạch mờ ám dẫn đến việc họ được cấp quốc tịch Malaysia", FIFA viết trong báo cáo.

Cơ quan này kết luận các cầu thủ "hành xử vô trách nhiệm ở mức độ nghiêm trọng". Do đó, những lời khai trong phiên điều trần không có đủ sức thuyết phục để miễn trừ trách nhiệm.