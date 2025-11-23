LĐBĐ Malaysia nhận thêm tin dữ, FIFA truy đến cùng vụ gian lận nhập tịch

(VTC News) -

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) tiếp tục nhận tin dữ khi Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) sẽ “đi đến cùng” trong vụ bê bối gian lận nhập tịch. Chính lần kháng cáo thất bại đầu tiên của FAM dẫn tới việc FIFA dự định mở rộng cuộc điều tra, xem xét kỹ hơn vi phạm.

Điều này được nhắc tới trong báo cáo chi tiết được LĐBĐ thế giới công bố hôm 18/11. Tổng thư ký LĐBĐ châu Á (AFC) Windsor Paul John xác nhận sẽ có cuộc điều tra thứ hai, theo đúng quy trình, đối với LĐBĐ Malaysia.

“Phần này thậm chí còn chưa bắt đầu. Những gì bạn thấy bây giờ chỉ là vụ kỷ luật. Vụ thứ hai chỉ bắt đầu khi FIFA mở cuộc điều tra. Vụ thứ nhất liên quan đến các trận đấu. Vụ thứ hai là về trách nhiệm của những người liên quan”, ông Windsor cho biết.

Đội tuyển Malaysia khó thoát án phạt bị xử thua.

Ông nhận định cuộc điều tra giai đoạn hai sẽ tập trung vào việc làm giả tài liệu. FIFA muốn có câu trả lời chi tiết về việc các tài liệu bị làm giả thế nào, ai kiểm tra và phê duyệt cũng như những lỗ hổng hệ thống cho phép hành vi gian lận xảy ra. Tổng thư ký AFC cho biết FIFA sẽ sớm triệu tập các lãnh đạo cấp cao của LĐBĐ Malaysia để giải trình về các vấn đề liên quan.

AFC khẳng định vụ việc cần được xử lý trước ngày 31/3 để phù hợp lịch vòng loại Asian Cup 2027. Cơ quan này cần các phán quyết cụ thể để xem xét đưa ra các án phạt bổ sung đối với đội tuyển Malaysia. Với việc FAM dự định kháng cáo, AFC sẽ đề nghị FIFA và Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) đẩy nhanh tiến độ xét xử.

Truyền thông và các chuyên gia pháp lý thể thao của Malaysia nhận định quyết định kháng cáo của FAM càng khiến cơ quan này lún sâu vào bất lợi. Những lập luận chối tội của LĐBĐ Malaysia bị coi là vô hiệu.

Ngoài ra, trong phiên điều trần tại Miami (Mỹ) hôm 30/10, lời khai của các cầu thủ và quan chức liên quan có nhiều chi tiết đáng ngờ. Không những không thể thuyết phục về sự vô can, họ còn khiến Ủy ban khiếu nại của FIFA đánh giá là vô trách nhiệm ở mức nghiêm trọng.