LĐBĐ Malaysia có hành động mới, mở cơ hội cuối cùng thoát tội gian lận nhập tịch

(VTC News) -

Ngày 8/12, Liên đoàn bóng đá Malaysia gửi đơn kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao liên quan đến án phạt của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) trong vụ gian lận nhập tịch cầu thủ. Đội ngũ luật sư của FAM có thêm 10 ngày, tính từ hôm nay, để nộp hồ sơ đầy đủ, trình bày đủ các chứng cứ, căn cứ và lập luận kháng cáo bằng văn bản theo quy định.

Liên đoàn bóng đá Malaysia thông báo trên các kênh truyền thông chính thức: “Liên đoàn bóng đá Malaysia đã nộp kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao liên quan đến án phạt của LĐBĐ thế giới đối với FAM cũng như bảy cầu thủ nhập tịch của đội tuyển quốc gia". Cơ quan này khẳng định cam kết thực hiện quy trình này một cách chuyên nghiệp, minh bạch và tôn trọng tất cả các thủ tục pháp lý đã được đặt ra.

Đây là cơ hội cuối cùng để LĐBĐ Malaysia thoát án phạt của FIFA trong vụ bê bối gian lận nhập tịch cầu thủ. Kháng cáo lần đầu của FAM bị FIFA bác bỏ. Thậm chí, trong báo cáo chi tiết được công bố ngày 18/11, FIFA khẳng định sẽ “đi đến cùng” trong vụ bê bối gian lận nhập tịch. Chính lần kháng cáo thất bại đầu tiên của FAM dẫn tới việc FIFA dự định mở rộng cuộc điều tra, xem xét kỹ hơn vi phạm.

Uỷ ban khiếu nại của FIFA đề nghị Ban Thư ký thông báo cho cơ quan điều tra hình sự có thẩm quyền tại Brazil, Argentina, Hà Lan, Tây Ban Nha và Malaysia. Uỷ ban khiếu nại cho rằng hành động này là cần thiết, xét đến tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi — đặc biệt liên quan đến việc làm giả tài liệu chính thức.

“Làm giả tài liệu là hành vi phạm tội hình sự ở các quốc gia liên quan, và việc thông báo cho cơ quan chức năng là quan trọng để tiến hành điều tra và truy tố hình sự nếu cần thiết”, FIFA viết trong phần lập luận.

Trong khi đó, LĐBĐ châu Á (AFC) chờ kết quả kháng cáo cuối cùng để xem xét đưa ra án phạt bổ sung cho LĐBĐ Malaysia và đội tuyển quốc gia nước này. AFC cần các phán quyết cụ thể trước ngày 31/3/2026 (thời điểm kết thúc vòng loại Asian Cup 2027).